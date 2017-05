Soner Sarıkabadayı: Hit yapamıyorsam burada ne işim var?

Hem kendi söylediği hem de diğer sanatçılara verdiği şarkılarla müzik listelerinde sık sık bir numarada gördüğümüz Soner Sarkabadayı son teklisi ‘Tekamül’ü yayınladı. Ünlü şarkıcı HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuştu.

Neden albüm yerine tekli çıkarmayı tercih ediyorsunuz?

Bir albüm yayınlasam içinde 10 şarkı olacaktı. Albümümü tek tek yayınlıyorum. Her şarkıya klip çekiyor, kapak çalışması yapıyorum. Şarkılarımın gözden kaçması ihtimali beni çok rahatsız ediyor.

Sabırsız mısınız?

O da var. İnsanların tüketim hızı çok arttı. Kısa sürede hemen yeni şarkı bekliyor dinleyiciler. 10 şarkılık bir albüm yayınlıyorsun, çıkış parçasından sonraki 9 şarkı artık eski oluyor. Konu albüm yapmak da değil. Zaten dünyada milyonlarca albüm yapıldı ve yapılacak. Konu, güzelden daha güzel işler yapmak. Ben güzelden daha güzel şarkılar yapmak istiyorum.

‘ALBÜM ALMAK ARTIK NOSTALJİK’

Eskiden albüm satışları başarı ölçütüydü. Şimdi başarınızı nasıl ölçüyorsunuz?

Albüm almak artık nostaljik bir şey. Yapımcılar ve menajerler radyo monitör raporuna bakıyor. Türkiye’deki tüm radyoların yayınlama adedi toplanıyor. Bu veriler bizim için çok değerli. Yazdığım bir şarkının sevilip sevilmemesinden önce, beni etkilemesini başarı kriteri olarak alıyorum.

Zor mu beğenirsiniz?

Evet. Bir şarkıyı yayınladığınız zaman o haliyle yıllarca hafızalarda kalıyor. Gerçeklerden kaçmanız da mümkün olmuyor. Yeteneklerimi tam olarak gösterebilmem, çok çalışmam gerekiyor.

Yeni bir şarkı çıkardığınızda dinlemek istemeyenler bile şarkıya denk geliyor. Çünkü şarkılarınız salgın gibi bir anda her yere yayılıyor...

Bu benim için değerli bir şey. Bundan dolayı şükrediyorum. Bunu yıllarca bekledim. İnsanlara şarkılarımı duyurmak için çalıştım. Şansıma da çok teşekkür ediyorum. Çok yetenekli olduğuma inanıyorum ama yetenekli başka insanlar da var. Benim kadar şanslı olmadıkları için bu duyguları yaşayamıyorlar.

‘İNSANLARIN İLGİSİNE BAYILIYORUM’

Gördüğünüz ilgiden memnun musunuz?

İnsanların ilgisinden çok hoşlanıyorum. Hatta bayılıyorum. Bana ilgi gösterilmediğinde içimden “Niye benimle ilgilenilmiyor?” diye geçirdiğim oluyor. Sonra da kendimi telkin ediyorum “Herkes sana ilgi göstermek zorunda değil” diye. Bireysel olarak da ilgiden hoşlanıyorum.

Sizin için “Hit şarkı formülünü çözen adam” yorumları yapılmıştı. Nedir oradaki sır?

Zaten iddiamın ve özelliğimin bu olduğunu düşünüyorum. Hit yapamıyorsam burada ne işim var? Çok iddialı ve çok başarılı değilsem insanlar neden benimle çalışmak istesin? Bunlar benim için gayet güzel ve beklediğim süreçlerin sonucu. Şarkılarımı paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Zaten hepsini ben söyleyemezdim. Türkiye’nin en değerli sanatçılarıyla çalıştım.

‘Kimin ne kadar derin olduğunu zaman gösterir’

Yazarımız Kadir Kaymakçı, bir yazısında, şarkınızda geçen ‘Tekamül’ kelimesinin anlam olarak oraya uymadığını ve ‘Tekabül’ olabileceğini yazmıştı. Bu, sosyal medyada da konuşuldu. Şarkıda neden ‘tekamül’ kelimesi var?

Sosyal medyada bu konuya cevaben “Tekamüldür o. Tekabül olsa duramazsınız” yazmıştım. “Tekamül mü tekabül mü?” diye bir konu var evet ve ben “Tekamül” diyorum. Kadir Bey, Yahya Kemal’den örnek vermiş. “Soner Sarıkabadayı’dan tabii ki bir Yahya Kemal performansı beklemiyorum” demiş. Neden? Ben daha mı az derin olmak zorundayım? Daha yüzeysel olmak gibi bir görevim mi var? Kimin ne kadar derin olduğunu ve ne kadar derinden bahsedebileceğini zaman gösterir. Ben TDK sözlüğünde kelime anlamlarına bakıp şarkı yazan biri değilim. Şarkımda bahsettiğim duyguyu önce yaşarım, bir güzel anlarım, bu konuda bir sorunum varsa çözerim, sonra şarkıyı yazarım. Şarkımın adının ‘Tekamül’ olduğu adımın Soner Sarıkabadayı olduğu kadar nettir.

‘İlişkim olduğunda saklamam’

Şarkılarınızda bu kadar derin anlattığınız aşkı nasıl yaşıyorsunuz?

Her şeyin kararında olmasını seviyorum. Birisini seviyorsunuz, o da sizi seviyor ve bir ilişki yaşıyorsunuz diye o kişinin sahibi olmuyorsunuz. Buna göre davranmaya ve sağlıklı iletişim kurmaya çalışıyorum. Başarabiliyor muyum? Hayır.

Bir ilişkide olmazsa olmazınız nedir?

Güven. Güvenmediğiniz için sevdiğiniz kişiyi sevmeyi bile bırakırsınız.

Müjde Uzman’la adınız aşk dedikodularına karışmıştı...

Öyle bir şey olmadı. Yazdıklarında cevap dahi vermedim. İlişkisi olduğunda saklayan bir insan değilim. 3 yıl devam eden bir ilişkim oldu. Herkes de biliyordu.

‘Maraton zaferini hedefliyorum’

Hep sizden beklenen tarzda şarkılarla çıkıyorsunuz. Dinleyicilerinizi çok şaşırtmıyorsunuz...

Bunu her duyduğumda ne kadar doğru yolda olduğumu görüyorum. Çünkü ben 100 metreden ziyade maraton zaferini hedefliyorum. Maratonda da en önemli şey nefesini doğru ayarlamak. Şarkılarımın hiçbiri aynı değil. Radyolara bakın, birçok şarkı var ancak dinleyicilerimiz hangisini isterse o zirvede tamamlıyor. “Ben geçen sene zirvedeydim” ya da “Buralar bana ait” gibi düşüncelerden ziyade dinleyicilerin gönlündeki yerimiz her şeyi belirliyor. Yapabileceğimin en iyisini yapıp yayınlıyorum, son karar her zaman dinleyicilerimindir.