Hakan Bilgin: Milyonları bilgilendirip eğlendireceğiz

SHOW TV’de bu akşam başlayacak teknolojik yarışma ‘Herkes Kazanır’la ilk sunuculuk deneyimini yaşayacak olan Hakan Bilgin, HT Magazin'den Arif Hür'e konuştu. ‘Herkes Kazanır’da, stüdyoda her hafta 5 farklı yarışmacı, ekranları başındaysa milyonlar yarışacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye’nin ilk interaktif yarışması olan ve teknolojiyle bilgiyi buluş- turan yarışmayı izleyen seyirciler, ‘Herkes Kazanır’ uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek programdaki yarışmacılarla aynı anda, mobil telefonlarından ekrandaki sorulara yanıt vererek yarışmaya katılacak ve doğru cevapladıkları soru başına puan kazanacak. Akıllı telefonu olan herkese açık olan yarışmada, yanlış cevaplarda joker hakkı kullanarak yarışmaya devam etmek mümkün. Bu hak, DenizBank’ın belli uygulamalarını indirerek kullanılıyor. “Herkes Kazanır” uygulamasını akıllı telefonunuza indirmek yeterli. Hakan Bilgin, “Kendime güvenirim” ve “Eğlenmek isterim” diyen herkesi yarışmaya bekliyor...

‘BENZERİ YAPILMAMIŞ BİR FORMAT’

‘Herkes Kazanır’ bu akşam başlıyor. Seyircileri nasıl bir yarışma bekliyor?

Diğer yarışmalardan farkımız binlerce insan aynı anda bu yarışmaya iştirak edebilecek. Stüdyoda 5 yarış- macıyla yarışacağız ama aynı anda Türkiye’de yaşayan vatandaşları- mız telefonlarına indirdikleri aplikasyon sayesinde yarışmanın sorularını cevaplayıp puan kazanacaklar. Sonra kazandıkları bu puanları hayatlarında kullanabilecekler. İnsanların ellerine patlamış mısırlarını alarak seyredebilecekleri bir program yaptık. Canlı yayında hem bilgilendireceğiz hem de eğlendireceğiz.

Yarışma programlarını izleyen insanların ekranda çıkan sorulara verdiği yanıtlara yıllarca ev ahalisi tanıklık etmişti. Bu, tarih oluyor artık galiba...

Evet, artık yarışmaya da katılabilecekler. İnternet kullanılmasına fırsat vermemek için 9 saniye içerisinde soruyu yanıtlamaları gerekecek. Puanlar o aplikasyonda gösterilecek. Nakit olarak paraya değil ama bir ürüne dönüştürülecek. Ben olsam evde dedikodu yapacağıma bu yarışmayı seyrederdim. Milyonlar yarışacak. Her hafta farklı 5 kişi yarışmaya katılacak. Toplam 11 soru var. Yarışma sonunda 50.000 lira kazanılabilir. Dağıttı- ğımız ikramiyelerin toplamıysa 250.000 TL. Daha önce eşi benzeri yapılmamış bu formata seyircilerin sahip çıkacağını düşünüyorum.

‘İLK KEZ YARIŞMA SUNACAĞIM’

Bu yarışma teklifini kabul etmenizdeki temel etken neydi?

2-3 senedir yarışma sunmak istiyordum ama bir türlü nasip olmuyordu. Hayatımda ilk kez bir yarışma programı sunacağım için çok heyecanlıyım. Çok farklı ve özgün bir yarışma olduğu için bunu kabul ettim. Yarışmaya katılanları eli boş göndermeyecek olmak da güzel bir etmendi.

Türk seyircisi size yer aldı- ğınız komedi türündeki filmlerden aşina. Seyircileri hem bilgilendirip hem de eğlendirebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Evet, yarışmayı daha ne kadar çok eğlenceli yapabilirizin derdindeyim. Seyirciyi eğlendirecek sürprizlerim var. “Yarışma ciddi bir iştir” mottosuyla hareket etmeyeceğim. Tüm samimiyetimle ekranda olacağım.

‘Hayatımı insanlara yardım etmeye adadım’

Oyunculuğun ve sunuculuğun yanı sıra 15 yılı aşkın zamandır TOÇEV’de yönetim kurulu üyesisiniz. Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan, çalışmak zorunda kalan çocuklara maddi ve manevi destek veriyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Hayatımı insanlara yardım etmeye adadım desem yanlış olmaz. 15 yıldır başta TOÇEV olmak üzere pek çok sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışıyorum. Bilim Kahramanları Derneği adında bir ajansımız var, orada da her sene 600 çocukla tavla turnuvası yapıyorum. O yüzden geçen yıllar içerisinde depomu dolduracak zenginliğim olmadı ama insanların sevgisini kazandığımı düşünüyorum. Enerjimi tabii ki ailemden ve gençlerden alıyorum.

‘Birbirimize gülümseyerek bağlarımızı güçlendirebiliriz’

Hayata oldukça pozitif bakı- yorsunuz anladığım kadarıyla...

İçimizdeki fesatlığı ancak “Gül ve geç” mantığını benimseyerek atabiliriz. Dizi setlerinde sorunla karşılaştığımda hep “Tamam abi çözeriz” mantı- ğıyla yaklaştım. Bağıran adam benim önüme geçiyordu belki ama o insanlar sonradan yanıma gelip özür diliyordu. Birbirimize nefretle bakarak değil gülümseyerek bağlarımızı güçlendirebiliriz. 50 yaşında oldum ama 25 yaşında hissediyorum. Hayata pozitif bakmamın en güzel yanı da bu olsa gerek.

‘Bu yaşıma kadar hiç kimseyle kavga etmedim’

“Enerjimi gençlerden alıyorum” dediniz. Peki onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Empati kurmayı bilmeleri gerekir. Belki çok şaşıracaksınız ama ben bu yaşıma kadar hiç kimseyle kavga etmedim. Ne dayak yedim ne de dayak attım. Yıllarca “Kavga etmeyen erkek eziktir” dendi. Toplum içerisinde dik durmanın kavga edebilmekle doğru orantılı olduğu söylenir ama bu çok yanlış. Kimsenin, kendisinden farklı görüşte olan bir insana egosunun bir anlık gafletiyle saldırmaması gerekiyor. Konuşarak çözülemeyecek hiçbir şey yoktur.