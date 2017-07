Dila Danışman: Sevgilimle aynı projede oynamak istiyoruz

Pera Güzel Sanatlar’dan Flamenko Dans bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar dans öğretmenliği yapan Dila Danışman, artık kendisini tam anlamıyla oyunculuğa adamış durumda. ‘Muhteşem Yüzyıl’da yıldızı parladıktan sonra, ‘Sana Bir Sır Vereceğim’, ‘Sen Benimsin’ ve ‘Ankara’nın Dikmeni’ gibi dizilerde rol alarak dikkat çeken genç oyuncuyla gelecek planlarını ve kendisi hakkında bilinmeyenleri konuştuk... Danışman, HT Magazin'den Arif Hür'e açıklamalarda bulundu.





Beş yıldır oyunculuk yapıyorsunuz. Pek çok farklı rolde seyirci karşısına çıktınız. Çizginizi nasıl buluyorsunuz?



Bugüne kadar çizdiğim profili oldukça hareketli ve değişken buluyorum. Her sezon birbirinden farklı türlerde dizilerde ve karakterlerde rol aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Oyunculuğu büyük bir aşkla yapıyorum ve farklı rollere hayat vererek oyunculuğumu geliştiriyorum. Bugüne kadar canlandırdığım karakterlerden ötürü seyirciler beni kötü bir karaktere daha çok yakıştırıyorlar. Aslında dışarıdan bakıldığında sert, soğuk ve mesafeli bir duruşum olsa da insanlar tanıdıktan sonra sıcak biri olduğumu söyler.



Oyunculuğa başlamadan önce uzun süre flamenko dans dersleri verdiğinizi okudum. Dümeni oyunculuğa nasıl kırdınız?



Ben aslında Pera Güzel Sanatlar’ın flamenko dans bölümünden mezunum. Oyunculuğa başlamadan önce de okulda ders veriyordum. Flamenko topluluğumuzla birlikte pek çok şehirde gösteriler yaptık. Eğitmen ruhlu bir insan olduğum için bu dansı herkese tanıtmak isterim. Aşağı yukarı on yıldır da dansla uğraşıyorum. Her şey bundan beş yıl önce ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinden teklif almamla değişti. Dans ederken bile içimde oyunculuğa karşı istek vardı. Bu projede yer alarak hayatımda yeni bir sayfa açmış oldum. Oyunculuğa geçiş yapmamda yönetmen Yağmur Taylan’ın, “Ekran seni seviyor” sözü de etkili oldu.



Hem oyunculuk hem de sahne gösterileri arasında gidip gelmek sizin için zor olmuyor mu peki?



Kesinlikle olmuyor. Flamenkonun yanı sıra Latin, oryantal ve sirtaki de yapabiliyorum. Dans olmazsa olmazım! Oyunculuğa başlamadan önce dans benim en büyük tutkumdu ama artık platonik aşkım oldu. Oyunculuk hobiyken mesleğim oldu, dans ise hobiye dönüştü.



"İSMAİL'LE ORTAK NOKTAMIZ ÇOK"



Sizin gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz ile birlikteliğiniz söz konusu. Ufukta evlilik var mı?



Bir yıl önce tanışmıştık. O günden beri güzel bir ilişkimiz var. İsmail’le çok ortak noktamız var. En büyük hayalimiz birlikte kamera karşısına geçmek, aynı projede oynamak istiyoruz. Yuva kurup çocuk sahibi olmayı istiyorum ama evlilik için erken.



'ÖZÜNDE ÇOK EĞLENCELİYİM'



Ne tür roller sizi daha çok cezbeder? Şu an çok sayıda senaryo okuyorum ama acele etmemeye gayret gösteriyorum. Zaman zaman acele ettiğim işler oldu. Eylül ayında sağlam bir projeyle ekranlara dönmek istiyorum. Açıkcası dram türünü daha çok seviyorum. Beni dramda ve kötü karakterlerde görmeye alışkın insanlar, o rollere daha çok yakıştırıyorlar. Aslında özünde çok eğlenceli bir kişiliğim var. Bunu da çeşitli işlerde oynayarak zaman içerisinde ortaya çıkarmak istiyorum.

Aynı set ortamını paylaşmak istediğiniz bir sanatçı var mı?



Haluk Bilginer! Onu Esra Bezen Bilgin’le beraber oynadığı, ‘Pencere’ adlı tiyatro oyununda izleme fırsatı bulmuştum. Gerçekten kendisine hayran kaldım. Buna ek olarak Zerrin Tekindor ve İpek Bilgin de sahnede devleşiyorlar, onları izlemeye doyamıyorum diyebilirim.





