‘Türkçe müziği Onno Tunç’la sevdim’

Ünlü aranjör ve müzisyen Febyo Taşel, yeni bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesini ilk kez HT Magazin'den Neziha Kartal'a anlatan Taşel’le, ünlü şarkıcı Funda Arar’la mutlu evliliğini de konuştuk.

Öncelikle yeni projenizden konuşalım...

Yeni yeteneklere fırsat vereceğiz. 10 şarkı ve 10 yeni ismin yer alacağı bir albüm olacak. Yıllardır sektördeyim, hep yeni isimlere fırsat verilmiyor serzenişlerini duyarız. Bu konuda bir şey yapmak istedim.

Projede sizin şarkılarınız mı olacak yoksa kendi şarkılarıyla da dahil olabilecekler mi?

Kendi şarkılarını getirebilirler, benim şarkılarımdan da seçebiliriz. Amaç şarkının kişiye yakışması.

Yer alacak isimler belli oldu mu?

Yüzde 30’u belli oldu. Ancak sosyal medya hesaplarım ve proje netleştiğinde ulaşabilecekleri adresler de netleşecek. Şu an çok bir gelişme, detayları yeni yeni oluşuyor. Sonbahar aylarında yayınlanır diye düşünüyorum.

‘ÇOK FAZLA KÖTÜ ÜRÜN VAR’

Geçmiş röportajlarınızı okurken dijital karşıtı bir duruşunuz olduğunu düşündüm. Öyle misiniz?

Rahatsız değilim. Bu bir gerçek ve müthiş güzellikleri de var ama o kadar çok üretim yapılıyor ki ürünler birbirine benzemeye başlıyor. Bunun içine ne kadar girersek güzel müzik dinleme oranımız azalıyor. Çok iyi bir albüm, bu hız ve kalabalıkta yerini bulamıyor. Mutluluk eskiye dönük. İnsanlar hep eskinin ne kadar iyi ve güzel olduğunu hatırlarken bugünü kaçırır. Bugünün de geçmişinde iyisi de var kötüsü de. Güzel ürünler var ama arada o kadar çok kötü var ki müzik kötüye gitmiş gibi duruyor.

Sizin için “Eskiden Türkçe müziğin her türünden nefret ederdi” diye bir yorum okudum. Türkçe müzikle ne zaman barıştınız?

19 yaşıma kadar Türkçe müzik dinlemezdim. Ailemden, etraftan duyuyordum ama oturup dinlemezdim. Türkçe müziğin çok dışındaydım. Nilüfer’in Onno Tunç’la yaptığı bir albümden sonra Türkçe müzik dikkatimi çekti. Onno Tunç’u takip etmeye başladım. Türkçe müziği onlarla sevdim.

‘Şarkılarımda bizim izlerimiz var’

Bestelerinizi ilk eşiniz Funda Arar mı dinler? Eş torpili var mı?

Evde yaptıysam eşim dinler. Torpil gibi durumumuz hiç olmamıştır. Kendisinde hit olmuş bestelerimi o demiştir “Şu kişiye dinlet” diye. Ama bir şekilde dinlettiğim kişilerden geri dönmüştür. Öyle çok şarkı oldu. Dinlettim, dönülmedi, sonra Funda Hanım okuyunca şarkı patladı. Herkesin kısmeti vardır. Solist ve şarkı uyumu önemli. Herkesin bir yorumu var ve bu şarkıyı daha da parlatabiliyor.

Peki Funda Hanım’a yazdığınız özel bir şarkınız var mı?

Romantizmi notalarda yaşayan biri gibi duruyorum. Funda’nın okuduğu bana ait olan ‘Aşkın Bana Değdi Değeli’ diye bir şarkımız var. Funda çok severek okuyor. O şarkının ikimiz için özel bir yeri var. Besteler kurgusal çalışmalar ama farkında olayım ya da olmayayım şarkılarımda bizim izlerimiz var.

‘Biz ruh eşiyiz’

Funda Arar’la aynı sektörde uzun yıllardır devam eden bir ilişkiniz var. Bunun sırrı nedir?

Özel bir çabamız yok. Nomal insanlar gibi yaşıyoruz. Hani olur ya, biz ruh eşiyiz. Tartışmalar tabii ki oluyor ama işi işte, evi evde yaşıyoruz. Birbirini sıkmayan bir çiftiz. Bu sektörde çalışanlarda kıskançlık sıkıntı olabiliyor ama birilikte çalışıyoruz ve aynı dili konuşuyoruz. Hayatı paylaşıyoruz ve ne kadar güzel ki aynı işi yapıyoruz.

‘Kubat çok detaycıdır’

Çalıştığınız isimlerden kimler daha titiz çalışır?

Kubat, çok detaycı ve titiz çalışır. Her aşamada müziği net duyar ve aranjörü sonuna kadar zorlar. Ferhat Göçer de nitekim öyle. Onlar şarkının her aşamasında müdahil olurlar.