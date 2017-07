Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum

25 | 28

'HER İŞİ DENEMEK İSTİYORUM'



İrlanda’da gazetecilik öğrenimi görmeye hak kazandınız ama üniversiteye gitmediniz, neden?



Modellik için Paris’e gittiğim döneme denk gelmişti. Şimdi gazetecilik yapmak isterim.



Her şeyi yapmak istiyorsunuz. Maymun iştahlı mısınız yoksa enerjiniz mi çok?



Ben böyle biriyim. Her işi denemek istiyorum. Boş kaldığım zaman çok sıkılıyorum. Sürekli olarak bir meşgalem olmalı.