Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum

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Türkiye’nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını söylediniz. Ne demek bu?



Türkiye olarak kötü seneler yaşadık. Özellikle bu yıl daha çok kötü gösterildi. Ama gerçekte haberlerde görüldüğü gibi değil. Arkadaşlarım buraya gelmeye korktu. Ben onlara sürekli olarak “Türkiye, haberlerde gördüğünüz gibi bir ülke değil” telkinlerinde bulundum. Sonra da geldiler. Paris’te, Berlin’de, Manchester’da terör olayları oldu. Haberlerde gördük. Fransa’nın, Almanya’nın ve İngiltere’nin haber lerde görüldüğünden ibaret olduğunu düşünüyor muyuz? Türkiye için de düşünülmemeli. Ben öyle düşünülmesin diye arkadaşlarıma sürekli olarak Türkiye’nin güzel ve güvenilir bir ülke olduğunu anlatıyorum. Buraya gelen arkadaşlarım daha ayak basar basmaz şaşırıyorlar.