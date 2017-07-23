ÖZEL RÖPORTAJLAR

Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum

23 Temmuz 2017 Pazar, 14:01:20

  • 1 Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
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    Chloe Loughnan, eşi Serdar Ortaç’la aralarında kıskançlık olmadığını söyledi. Ortaç’ın kendisine hiçbir konuda baskı yapmadığını belirten Loughnan, “Ben de onu kıskanmıyorum çünkü kocamı biliyorum” dedi. Ünlü model, HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı...

  • 2 Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
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    İrlanda’da doğup büyüdü. Ergenlik çağlarına geldiğinde içi içine sığmadı. Çevresi sürekli olarak ‘Ne kadar güzel kızsın. Neden şansını modellikle denemiyorsun?’ telkinlerinde bulundu. Bir gün ‘Evetttt, güzel kızım. Şansımı neden denemiyorum’ dedi ama ne bir el uzatan vardı ne de yol gösteren.

  • 3 Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
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    Ve en sonunda ‘Cesareti olmayanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler’ diyerek henüz 18 yaşındayken tek başına Paris’in yolunu tuttu.

    Bir gün yolu Türkiye’ye düştü. Paris’teki ajansı İstanbul’daki bir fuarda podyuma çıkması için görevlendirdi. Sonra da bir klip çekimi için tekrar ‘Ver elini İstanbul.’

    Ve Paris’te modellik yapmak için İrlanda’dan ayrılan Chloe Loughnan Serdar Ortaç ile evlenip Türkiye’ye yerleşti.

  • 4 Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
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    Model olmak için İrlanda’dan Paris’e giden biri neden İstanbul’a gelip evlenir?

    Modellik yapmak için gelmiştim. Burada bir fuar vardı, orada podyuma çıkmıştım. Modelliği 9 yıldır yapıyorum, mesleğim gereği dünyayı gezdim, bütün ajanslarla çalıştım.

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  • 5 Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
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    'PARİS'TE ZOR BİR HAYAT YAŞADIM'

    Hayallerinizi gerçekleştirmek için gittiğiniz Paris’te neden kalmadınız?

    Paris’e 18 yaşımdayken gittim. Orada tek başına olmak çok zordu. Zor bir hayat yaşadım. Çabuk yaşlandım demek istemiyorum ama orası bana zor geldi. Çünkü Paris’te modellik yapmak başka bir şey ve burada olduğundan çok farklı. İstediğim zaman istediğimi yiyemiyordum. En küçük miktarda kilo aldığımda podyuma çıkamıyordum, tanıtımlarda görev alamıyordum. Hem tek başıma oluşum hem de işle ilgili yaşadığım sorunlar nedeniyle Paris’te yaşamak istemedim.

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