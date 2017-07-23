ÖZEL RÖPORTAJLAR
Chloe Loughnan: Serdar kumarı bıraktı, ben yetiyorum
23 Temmuz 2017 Pazar, 14:01:20 | Güncelleme: 14:48:17
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Chloe Loughnan, eşi Serdar Ortaç’la aralarında kıskançlık olmadığını söyledi. Ortaç’ın kendisine hiçbir konuda baskı yapmadığını belirten Loughnan, “Ben de onu kıskanmıyorum çünkü kocamı biliyorum” dedi. Ünlü model, HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı...
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İrlanda’da doğup büyüdü. Ergenlik çağlarına geldiğinde içi içine sığmadı. Çevresi sürekli olarak ‘Ne kadar güzel kızsın. Neden şansını modellikle denemiyorsun?’ telkinlerinde bulundu. Bir gün ‘Evetttt, güzel kızım. Şansımı neden denemiyorum’ dedi ama ne bir el uzatan vardı ne de yol gösteren.
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Ve en sonunda ‘Cesareti olmayanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler’ diyerek henüz 18 yaşındayken tek başına Paris’in yolunu tuttu.
Bir gün yolu Türkiye’ye düştü. Paris’teki ajansı İstanbul’daki bir fuarda podyuma çıkması için görevlendirdi. Sonra da bir klip çekimi için tekrar ‘Ver elini İstanbul.’
Ve Paris’te modellik yapmak için İrlanda’dan ayrılan Chloe Loughnan Serdar Ortaç ile evlenip Türkiye’ye yerleşti.
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Model olmak için İrlanda’dan Paris’e giden biri neden İstanbul’a gelip evlenir?
Modellik yapmak için gelmiştim. Burada bir fuar vardı, orada podyuma çıkmıştım. Modelliği 9 yıldır yapıyorum, mesleğim gereği dünyayı gezdim, bütün ajanslarla çalıştım.
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'PARİS'TE ZOR BİR HAYAT YAŞADIM'
Hayallerinizi gerçekleştirmek için gittiğiniz Paris’te neden kalmadınız?
Paris’e 18 yaşımdayken gittim. Orada tek başına olmak çok zordu. Zor bir hayat yaşadım. Çabuk yaşlandım demek istemiyorum ama orası bana zor geldi. Çünkü Paris’te modellik yapmak başka bir şey ve burada olduğundan çok farklı. İstediğim zaman istediğimi yiyemiyordum. En küçük miktarda kilo aldığımda podyuma çıkamıyordum, tanıtımlarda görev alamıyordum. Hem tek başıma oluşum hem de işle ilgili yaşadığım sorunlar nedeniyle Paris’te yaşamak istemedim.
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O yüzden mi İstanbul’a geldiniz?
Hayır, öyle planlarım yoktu. Daha önce modellik için gelmiştim, sonra bir klip çekimi için çağırdılar. Geliş o geliş.
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Gelmeden önce Türkiye ve Türkler hakkında neler biliyordunuz?
16 yaşımdayken tatil için annemle Bodrum’a gelmiştim. O zaman “Türkiye ne kadar güzel bir ülke, burada yaşamak istiyorum’ demiştim. Açıkçası dönmek istememiştim. Türkiye’yi, Türkleri çok sevdim. İstanbul’a geldiğimde heyecanla birlikte bir korku vardı. Başka bir ülkeye gidildiğinde hissedilen korkudan söz ediyorum. Türkiye’nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını gördüm. Çok güzel ve gelişmiş bir ülke olduğunu görünce açıkçası şaşırmıştım. Türkler de bana çok sıcak insanlar geldi. Herkes samimi ve hemen arkadaş oluyorlar. Bu nedenle kendimi bir yabancıymış gibi hissetmedim.
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Güzel kadınsınız. Herkes samimi, herkes arkadaş olmak ister...
Başka ülkelerde güzel değil miydim? Burada kendimi evimdeymiş gibi hissettim. İlk geldiğim dönemde bile hiç yabancılık çekmedim. Az önce sözünü ettiğim korkudan da eser kalmadı.
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Türkiye’nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını söylediniz. Ne demek bu?
Türkiye olarak kötü seneler yaşadık. Özellikle bu yıl daha çok kötü gösterildi. Ama gerçekte haberlerde görüldüğü gibi değil. Arkadaşlarım buraya gelmeye korktu. Ben onlara sürekli olarak “Türkiye, haberlerde gördüğünüz gibi bir ülke değil” telkinlerinde bulundum. Sonra da geldiler. Paris’te, Berlin’de, Manchester’da terör olayları oldu. Haberlerde gördük. Fransa’nın, Almanya’nın ve İngiltere’nin haber lerde görüldüğünden ibaret olduğunu düşünüyor muyuz? Türkiye için de düşünülmemeli. Ben öyle düşünülmesin diye arkadaşlarıma sürekli olarak Türkiye’nin güzel ve güvenilir bir ülke olduğunu anlatıyorum. Buraya gelen arkadaşlarım daha ayak basar basmaz şaşırıyorlar.
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15 Temmuz 2016’da Türkiye’de miydiniz?
Hayır, İrlanda’daydım. Burada yaşananları haberlerde gördüm.
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Dönmemeyi düşündünüz mü?
Hayır, düşünmedim. Burası benim evim. Bir Türk ile evliyim. Çok kötü bir gece yaşanmış. İstanbul’a döndüğümde yaşananları daha iyi idrak ettim. Şükürler olsun o kötü zaman kısa sürede sona erdirildi.
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Serdar Ortaç sizi nerede görmüş de klibinde rol almanız için teklifte bulundu?
Serdar’ın klibi için gelmemiştim ki. Başka bir klibin çekimi için gelmiştim. O klip için teklifte bulunanlar İrlanda’da bağlı olduğum ajansın web sayfasında fotoğraflarımı görmüşler. İrlanda gibi küçük bir ülkedeki modellik ajansının web sayfasına neden bakmışlar bilmiyorum. Şans işte. Her şeyin bir sebebi vardır.
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Serdar Ortaç ile nasıl tanıştınız?
Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Bir gece hep beraber bir yemeğe çıkmıştık, masada 10 kişi vardı ama Serdar ile ben gece boyunca birbirimizle sohbet ettik. Serdar’ın da o sıralarda klip çekimi varmış, orada rol alacak kızın yerine bana rol verdi.
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'BİR GÜN İSLAMİYETİ SEÇEBİLİRİM'
O halde Serdar Ortaç ile birbirinize hemen âşık oldunuz...
Hayır, ben önce İstanbul’a âşık oldum. Eşimle arkadaştık. Buradaki hayatımda beni nelerin bekleyeceğini merak ediyordum. O bekleyiş de bana büyük bir heyecan veriyordu. Klip çekiminden birkaç hafta sonra birbirimize âşık olduk.
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Serdar Bey’in neleri sizi etkiledi?
Ben İrlandalıyım Serdar Türk. İki ayrı coğrafyadaki iki farklı kültüre sahip kişiler olsak da Serdar ile aynı olduğumuzu hissettim. Serdar çok komik ve sıcak biri. Sanki onu yıllardır tanıyordum. Kanım ısındı, hoşuma gitti.
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İslamiyet’i seçeceğinizi duymuştuk. Müslüman olacak mısınız?
Türkiye’ye geldiğimde Hıristiyan’dım ve herkes beni öyle kabul etti. Bu konuda hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamadım. İslamiyeti seçip seçmeme konusunda henüz bir karar vermedim. Müslüman olabilirim. Hayatta her şey olabilir.
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Eşinizin bu konuda telkinleri veya baskısı oldu mu?
Serdar baskıcı bir insan değil. Bu nedenle bu konudaki kararımı tamamen bana bıraktı.
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'KOCAMI BİLİYORUM NEYİ KISKANACAĞIM'
Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?
Şu anda kendi markamla ilgili planlar yapıyorum. Bir zaman sonra bikini ve mayonun yanı sıra günlük kıyafet ve spor kıyafetleri üzerine de tasarım yapıp koleksiyonumu genişletmek istiyorum.
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Özel hayatınızla ilgili gelecek planlarınız nelerdir? Örneğin Serdar Bey sürekli olarak baba olmak istediğini söylüyor.
Şimdilerde özel hayatım yok çünkü sürekli olarak çalışıyorum. Kafamda sadece iş var. Sürekli olarak oradaki ajansımın ayarladığı işler için Miami’ye gidiyorum. Milan’a da gideceğim.
Ayrıca Avrupa’yı gezeceğim ve orada da çalışacağım. Eşim yeni bir albüm hazırlıyor ve tam konsantre olarak şarkıları için çalışıyor. Bu nedenle biz şimdilik böyleyiz.
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Evden bu kadar zaman uzakta kalmanıza, kalacak olmanıza bir şey demiyor mu?
Demiyor çünkü Serdar da benimle geliyor. Yurtdışında olmak Serdar’a iyi geliyor. Bütün gün bisikletle geziyor yeni şarkılar yazıyor. Şarkıların yazılmasına bestelenmesine bir katkım olmuyor ama bittikten sonra benim fikrimi alıyor. Fikirlerim doğrultusunda bazı şarkıları değiştiriyor.
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Serdar Bey sizi kıskanıyor mu? Bir bikini nedeniyle size kızdığını duyduk.
Hayır, kızmadı. Beraber yaşıyoruz. Hangi bikiniyi giydiğimi plaja gitmeden önce zaten görüyor.
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Siz, eşinizi kıskanıyor musunuz?
Hayır, kıskanmıyorum. Çünkü kocamı biliyorum. Zaten hiç kimseye bakmıyor ve her zaman beraberiz. Neyi kıskanacağım, gerek yok.
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Eşinizin kumar tutkusu vardı. Kumar oynamaya devam ediyor mu?
O eskidendi. Evlendikten sonra o konu artık kapandı, bitti.
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Telkinlerde mi bulundunuz, şart mı koştunuz?
Hayır, ne telkinde bulundum ne de şart koştum. Belki de eşimin hayatında bir şeyler ektikti. Şimdi ben varım ve ona yetiyorum. Sonuçta mutlu bir hayatımız var. O hayat da eşime yetiyor.
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'HER İŞİ DENEMEK İSTİYORUM'
İrlanda’da gazetecilik öğrenimi görmeye hak kazandınız ama üniversiteye gitmediniz, neden?
Modellik için Paris’e gittiğim döneme denk gelmişti. Şimdi gazetecilik yapmak isterim.
Her şeyi yapmak istiyorsunuz. Maymun iştahlı mısınız yoksa enerjiniz mi çok?
Ben böyle biriyim. Her işi denemek istiyorum. Boş kaldığım zaman çok sıkılıyorum. Sürekli olarak bir meşgalem olmalı.
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'TASARIMLARIM DEVAM EDECEK'
Bikini ve mayo tasarımı yapma fikri nasıl oluştu?
Aslında modelliğe başladığım günden bu yana aklımdaydı. Beklemem gerekiyordu, çünkü hem işi hakkıyla yapmak için yeterince deneyim kazanmalıydım hem de işi birlikte yapacağım kişileri tanımalıydım. Zaman geçtikçe çevrem genişledi ve ‘Haydi zamanı geldi’ dedim. Raquel Ovadiya ile tanışınca ‘MYLK Swimwear by Chloe Loughnan’ markasını ortaya çıkardım.
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Üretimleri Türkiye’de mi yapılıyor?
Evet, üretimi Türkiye’de yapılıyor ama kumaşlar İtalya’dan geliyor. Ürünlerimiz şimdilik AVM’lerde satışa çıktı. Yakında Instagram hesabım üzerinden de satılacak. ‘Tasarımlarım devam edecek’
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