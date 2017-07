Fatma İşcan: Starlık güzel bir şey, umarım bir gün gelir

Öncelikle yeni şarkınız ‘Saltanat’tan biraz bahseder misiniz?



‘Saltanat’ bizim yeni projemiz. Şarkının sözleri Hakan Demirtaş’a, bestesi Murat Sağır’a ait. ‘Saltanat’ı ilk dinlediğimizde elimizde birçok şarkı olmasına rağmen ‘Bu şarkıyı yapmalıyız’ dedik. Klibimizi de Gülşen Aybaba çekti. Geri dönüşler çok güzel oldu.



Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünden mezun biri neden pop müziğe yönelir?



Bu bölümü bitirmekten çok memnunum, beni donanım sahibi yaptı. Türk musikisi benim için çok değerlidir. Fakat günümüzde bazı şeyler arz talep üzerinden yürüdüğü için insanlar pop müzik istediği için biz de pop yapmak durumunda kaldık. Yoksa tabii arabesk ya da türkü söylemeyi çok isterim. Bu tarzlarda daha başarılı olacağımı biliyorum. Gelecek için planlarımız var bu tarzlar üzerine.



Şarkıcı olma fikri ne zaman ortaya çıktı? Ailenizin telkinleri oldu mu?



Açıkça söylemek gerekirse aklımda şarkıcı olmak gibi bir düşünce yoktu. Şarkı söylememin en büyük sebebi babam. Bu mesleğe 45 yılını vermiş biri babam. Türkünün, şarkının içine doğdum. Klişedir ama çocukken elimde saç fırçasıyla şarkı söylerdim. ‘Star olacağım, bu işte zirve olacağım’ diye şarkı söylemedim hiç. Şarkıyı doğru okumak benim için önemli ve şarkıyı okurkenki hissimi dinleyiciye geçirmek.



'BESTE BU İŞİN OLMAZSA OLMAZI'



Star olmak gibi bir düşünceniz yok mu yani?



‘Ben star olmalıyım’ ya da ‘Ben star doğdum’ demedim hiçbir zaman. Şanslı bir insanımdır aslında. Star olmak illa insanın rüyasında gördüğü bir şey değil. Böyle bir şey bahşedilirse tabii ki hakkını vermek için elimden ne geliyorsa yaparım. Kimseyi kandırmak gibi olmasın starlık güzel bir şey, umarım belki bir gün gelir.



Müzikte sık sık konservatuvarlı / alaylı tartışması yaşanır. Konservatuvarlı biri olarak sizin bu konudaki fikirleriniz nedir?



Usta çırak ilişkisi her meslekte önemli bir faktör. Müzik adına konuşacak olursam bunun çok öncesinde yetenekle yol alındığına inanıyorum. Konservatuvar eğitimi var olan yeteneği ortaya çıkarıyor.



Söz yazıyor musunuz? Kendi besteleleriniz var mı?



Kendimce birçok bestem var ama şu an yaptıklarımı sadece ben dinlerim. Bu konunun üzerine çalışıyorum. Beste yapmanın bu işin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanıyorum. Bir gün bestelerim istediğim kıvama gelirse kendi bestelerimi seslendirmeyi çok isterim. Gönlümde yatan en büyük istek bu hatta.



Şarkıcıların seslendirecek şarkı bulmakta zorlandıklarını biliyoruz. Sizde durum nasıl?



Şarkı bulmak bu işin en zor kısmı. Ben şarkının içinde çok şey arıyorum. Her yaştan insanın ‘Bu tam benim şarkımmış’ demesini istiyorum, bunu arıyorum. Bunu dört dörtlük yapan çok az insan var artık.



‘Saltanat’ın hangi özelliği kalbinizi çaldı?



Başta sözleri beni kendine çekti. Bir kadın karşısındaki erkeğe ‘Sen de bulunmaz bir Hint kumaşı değilsin, ben senin gibisini çok bulurum ama sen benim gibisini çok ararsın’ diyor. Bu günlük hayatta çok yaşanan bir durum. Bestesiyle birlikte ‘Saltanat’ içime sinen bir proje oldu.



10 yıl sonra kariyerinizin hangi döneminde olmayı planlıyorsunuz?



Bir ay sonra ne olacağını kestiremiyorum, 10 yıl çok uzun bir zaman. Gönlümde yatan 10 yıl sonrası için herkesin konuştuğu bir Fatma. Müziğimiz değerli olduktan sonra biz de bir şekilde değerli oluruz. Herkesin kendine ait bir tarzı var ve bir sanatçının şarkısını okurken orijinalinden bağımsız şekilde söylemeyi tercih ediyorum. Bir Sezen Aksu şarkısını bir Fatma İşcan gibi söylemeyi tercih ediyorum.





'SILA BENİM İÇİN BİR İDOL'



İdol olarak belirlediğiniz, ayak izlerini takip ettiğiniz meslektaşlarınız var mı?



Pop alanında Sıla’yı çok sever ve örnek alırım. Yaptığı müzik çok kaliteli bir müzik. Ebru Gündeş benim için bir idol. Yıldız Tilbe. Yaptığı müziğin dışında karakter olarak da kendimden çok şey bulurum onda.



Hakkınızda ‘Yeni bir Ebru Gündeş doğuyor’ şeklinde yorumlar yapıldı...



Ebru Gündeş bir ‘Saltanat’la doğmaz diye düşünüyorum ama halkın gözünde ‘Yeni Ebru Gündeş doğuyor’ gibi bir izlenim bıraktıysam ne mutlu. Umarım doğru işlere devam ederim.





