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‘İNSANLAR NE YAPABİLECEĞİMİ GÖRDÜ’

İlk şarkın patladıktan sonraki “Devamı gelecek mi?’ sorusunun cevabını sonraki şarkılarında verdiğine inanıyor musun? Edis ismini asıl bu sene oturttuğumu düşünüyorum. İnsanlar ne yapabileceğimi görüp inandılar artık. Bu duygu bana güven ve güç veriyor. n Kendini şarkıcı mı, sanatçı mı yoksa popçu olarak mı tanımlıyorsun? “Ben daha sanatçı diyemem kendime, şarkıcı derim” gibi bir mütevazılık yapamayacağım çünkü 4 yaşımdan beri müziğin içindeyim. Müzisyenlik, söz yazarlığı, bestecilik, bir de sanat direktörlüğü var işin içinde. Çok yazıp çiziyorum. Üretkenliğimi içine koyduğum için yeni olmama rağmen sanatçı derim kendime, kusura bakmasınlar yani. n ‘Benim Ol’ patladığında “Pop müzikte aranan kan bulundu” dendi. Bulundu mu? Ben çıkıncaya kadar yapımcıların yeni bir insana inancı yoktu. Benden sonra çok fazla genç isme güvenildi, çıkış yapmaları sağlandı. Pop müzikte dönem değişti. Medyanın da eski sanatçıdan vazgeçememe alışkanlığı var, yeni şöhretleri duyurma konusunda ağır kalıyor. HT Magazin’i bunun dışında tutuyorum. Bizimle ilgili en çok haber yapan gazetesiniz. Hakkınızı teslim edeyim.