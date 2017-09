11 | 25

Hayalini kurduğun şöhretle gerçek benzemiyor muymuş yani?

Benzemiyor. Gerçeği çok yorucu. Şöyle zannediyordum: Bestemi yaparım, sahneye çıkarım, şarkımı söylerim, cebime de paramı koyarlar, sonra oh hayat ne güzel. Öyle bir dünya yok! Köpek gibi çalışıyorum her gün daha fazla ne yapabilirim diye, araştırıyorum. Kiloma takıyorum. Mideme düşkünümdür, bir ara inat ettim yapmayacağım kas mas filan diye. Ama öyle bir şansın yok. Deli gibi spor yapıyorum. Hayatımın her anı işin içinde.