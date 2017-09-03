Tarkan’ın yarım bıraktığı dünyaya açılma işini pop müziğin ‘aranan taze kanı’ Edis tamamlayacak. Sony Global ile anlaşan popçu, 6 şarkıyla dünyaya açılacak. Bayramdan sonra Londra’ya gidip ev tutacak olan Edis’in kendi yazdığı iki İngilizce şarkısı hazır. Ünlü popçu, “Hayalim var. Şimdi gerçekleştiremezsem sonra çok zor olur” diyor. HT Magazin'den Bülent İpek'in röportajı...
Edis, 2014 yılında ‘Benim Ol’ şarkısını yayınladığında müzik listeleri sallanıp radyolar kendine gelip videosu tıklanma rekorları kırınca, 90’lara öykünmekten başka bir şeyin yapılmaz olduğu pop müzik dünyasında “Aranan kan bulundu” yorumları yapılmıştı.
Başarısının tesadüf olmadığını geçen 3 yılda çıkardığı 5 single’ıyla gösterdi. Sıra albümde. Hiç durmuyor ve İngilizce albüm çıkarmak için Londra’ya yerleşiyor. Gözü yükseklerde. 90’lardan sonra yaşanan ikinci pop patlamasının öncü ve simge isimlerinden Edis’le hayatını, hayallerini ve kendi kuşağının popçularını konuştuk.
‘STAR GİBİ YAŞAMIYORUM’
Star olmaya alıştın mı?
Hâlâ alışmış değilim, star gibi yaşamıyorum. Ben aynıyım, bir de tanınan Edis var, 2 ayrı kişiymiş gibi geliyor. Eski starlara bakıyorum, oturdukları yerde starımsı bir eda var. Sahneyi, tecrübeyi, popülariteyi beraberlerinde taşıyorlar. Benim öyle bir dünyam yok. Daha o evreye geçemedim.
Star kimliğini yanında taşıyanlar kim?
Tarkan, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Gülşen gibi isimleri kastettim. Her gün 10 haberleri çıkıyor. Ben de kendimi öyle çok okusam “Ben Edis’mişim” kafam oluşur ama henüz yok.
‘İNSANLAR NE YAPABİLECEĞİMİ GÖRDÜ’
İlk şarkın patladıktan sonraki “Devamı gelecek mi?’ sorusunun cevabını sonraki şarkılarında verdiğine inanıyor musun? Edis ismini asıl bu sene oturttuğumu düşünüyorum. İnsanlar ne yapabileceğimi görüp inandılar artık. Bu duygu bana güven ve güç veriyor. n Kendini şarkıcı mı, sanatçı mı yoksa popçu olarak mı tanımlıyorsun? “Ben daha sanatçı diyemem kendime, şarkıcı derim” gibi bir mütevazılık yapamayacağım çünkü 4 yaşımdan beri müziğin içindeyim. Müzisyenlik, söz yazarlığı, bestecilik, bir de sanat direktörlüğü var işin içinde. Çok yazıp çiziyorum. Üretkenliğimi içine koyduğum için yeni olmama rağmen sanatçı derim kendime, kusura bakmasınlar yani. n ‘Benim Ol’ patladığında “Pop müzikte aranan kan bulundu” dendi. Bulundu mu? Ben çıkıncaya kadar yapımcıların yeni bir insana inancı yoktu. Benden sonra çok fazla genç isme güvenildi, çıkış yapmaları sağlandı. Pop müzikte dönem değişti. Medyanın da eski sanatçıdan vazgeçememe alışkanlığı var, yeni şöhretleri duyurma konusunda ağır kalıyor. HT Magazin’i bunun dışında tutuyorum. Bizimle ilgili en çok haber yapan gazetesiniz. Hakkınızı teslim edeyim.
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