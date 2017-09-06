Elif Kaya: Tıklanma satın alanlarla yarışacak param yok

‘AŞKLARCA’ adlı yeni single’ını kısa bir süre önce müzikseverlerle buluşturan Elif Kaya’yla buluşup şarkısını, müziğe bakışını ve yeni imajını konuştuk... Kaya, HT Magazin'den Ebru Ayaz'a açıklamalarda bulundu...



Yeni single çalışmanız ‘Aşklarca’yı piyasaya sürdünüz. Kimlerle çalıştınız?



‘Aşklarca’nın sözü ve bestesi Alper Narman ve Onurr’a ait. Aranjesiniyse çok eski dostum olan Enver Günen yaptı. Birkaç aydır hem kendi bestelerimin hem de başka şarkılar arasından çıkış şarkısı arıyor ama bir türlü karar veremiyordum. Aleyna’yı (Tilki) ünlü olmadan önce de tanıyordum, kendisiyle müzik konusunda fikir paylaşımlarımız oluyordu. Bana bu şarkıyı önerdi. Dinledim ve çok beğendim. Şarkım yeni ama bütün listelere gireceğine inanıyorum.



'RAKAMLARI ŞİŞİYORLAR'



Aldığınız yorumlar nasıl?



Şarkı, kısa bir sürede çok sayıda insanın diline dolandı. Aldığım tepkilerden çok memnunum. Çünkü meslektaşlarım para verip tıklanma sayısı yaptırıyor. Gerçek rakamı şişiriyorlar. Tıklanmaya göre değerlendirilince şarkım yavaş gidiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Aslında organik ve normal olan benimki. O yüzden gayet güzel gidiyor.



Şarkınız günde kaç kez tıklanıyor?



90 bin. Doğal şartlarda bu gayet iyi bir rakam. Onların yaptıkları imkânsız bir şey. Dünya starlarıyla kendilerini eşdeğer tutuyorlar. Bu rakamlar para savaşına döndü. Youtube’da 1 milyon tıklanma 5 bin lira. Şarkınızın ne kadar güzel olduğu kimsenin umurunda değil. Benim moralim çok iyi. İyi ki de bu şarkıyı seçmişim. Ben takipçi, tıklanma satın almayacağım. Benim onlarla yarışacak param da yok zaten.



“Bu yazın en hit şarkısı benim şarkım” açıklamasını yapmıştınız. Bu, çok iddialı bir açıklama değil mi?



İddialıyım. Öyle de olmak lazım. Bu piyasada mütevazılık pek fazla işe yaramıyor. Çocukken kendimi buna inandırmıştım ya da çocukluk hayalimdi de diyebiliriz. Hep “Ben çok yetenekliyim, bir gün mutlaka bir yere geleceğim” diyordum. Bence bu iş iddia işi zaten.



Yaptığınız işte en iddialı olduğunuz şey nedir peki?



Mesela son klibimle çok iddialıyım. Şu anda benzer başka bir klip yok. Hissettiğim gibi dans edip bu kadar sahneye yakışan kendi yaşlarımda birini daha görmüyorum. Bundan sonra da bunun üzerine koyarak ve daha çok şaşırtarak devam etmek istiyorum.



‘Aleyna arkadaşım ama ona inanmıyorum’



Tıklanmaları eleştiriyorsunuz ama arkadaşınız Aleyna Tilki çoğu dünya starını geçerek bir ilki başardı. Buna ne diyeceksiniz?



Bir şey bildiğim için söylemiyorum ama ben hiçbirine inanmıyorum. Aleyna’yı tanıyorum, kendisi arkadaşım ama o tıklanma sayısına inanmıyorum. Bu imkânsız bir şey! Rihanna mı daha çok tanınıyor yoksa Aleyna mı? Sadece Aleyna Tilki değil birçok isim var böyle. Mesela Ece Seçkin de 2 günde nasıl oluyor da 2 milyon tıklanıyor? Şarkısını tanıtması bu kadar kolay bir şey değil. Ece Seçkin’in bu kadar hayranı mı var? Peki neden konserleri boş geçiyor? O zaman açık havada konser versin.



Saçınızın yarısı sarı, yarısı siyahtı. İmajınızı neden değiştirdiniz?



Herkes beni taklit edince değiştirmeye karar verdim. O saç fikri Selim Akar’dan çıkmıştı. 7 yıl boyunca albümümün çıkmasını beklemiştim ve o saçla çıkacağımdan benim de haberim yoktu. Klibin çekileceği gün öğrendim. 7 yıl önce bir Aleyna Tilki olabilirdim yani. O saçlar sayesinde dikkat çektim. İsmimi bilmeyip saçlarımı biliyorlardı. Ama artık beni ismimle tanısınlar istiyorum.

Elif Kaya

aleyna tilki