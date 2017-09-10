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Bu yıl Klarnet Festivali’nin ‘Ustaya Saygı’ bölümünde Müslüm Gürses anılacak. ‘Baba’yı anma fikri nasıl gelişti?

S.Ç.: Festivali düzenlemeye başladığımız günden bu yana her sene bir ustamızı anıyoruz. Müslüm Gürses, geçmişten günümüze hatırlanması ve unutulmaması gereken müzisyenlerin başında geliyor. Müslüm Gürses bir Türkiye gerçeğidir! Yaşadığı sürece hep inandıklarını, kalbinden geçenleri sözlere döktü. İçinde sosyal mesaj olmayan şarkısı yok. Kalbinden geçenler milyonlara dokundu. Bu sevginin en büyük nedeni topluma ayna olması. Onu milyonlara yeniden anımsatacağız. Âşık Veysel’le başladığımız bu yolda en son Kayahan’ı anmıştık. Bu yıl da en baba şarkıcılarımızdan biri olan Müslüm Abi’yi anmak için Muhterem Hanım’ın kapısını çaldık. Kendisi de bize kollarını açtı. Canla başla bu gece için çalışıyoruz.