Takvimler, 3 Mart 2013’ü gösterdiğinde henüz 60 yaşında organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı Müslüm Gürses. Usta sanatçı, ansızın gelen bu ayrılığın ardından geride kederli bir hayat arkadaşı ve milyonlarca hayran bıraktı.
Geçen yıllar içerisinde sanatçı dostları tarafından adına saygı albümü çıkarılan, Şanlıurfa’da adına müze açılan Gürses’in yokluğu bir nebze de olsun dindirilmeye çalışıldı. Ekim ayında hayat hikâyesinin anlatılacağı filmin çekimlerine başlanacak olan Gürses, bu yıl Uluslararası Klarnet Festivali’nin gelenekselleşmiş etkinliklerinden olan ‘Ustaya Saygı Konseri’nde görkemli bir şekilde anılacak. 13 Eylül’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser öncesi, Gürses’in eşi Muhterem Nur içini HT MAGAZİN’den Arif Hür'e döktü. Serkan Çağrı da festival hakkında merak edilenlere ışık tuttu...
'KALBİNDEN GEÇENLERLE MİLYONLARA DOKUNDU'
‘İstanbul Nefes Alıyor’ sloganıyla Klarnet Festivali’ni düzenlemeye başladığınız ilk günden bugüne kadarki süreç nasıl geçti?
Serkan Çağrı: İlk başlarda büyük bir kitle, “Klarnet ismiyle festival olur mu?” derken, geçen yıllar içerisinde bu festivalde her türden müzik türünün olduğunu gösterdik. Festival ruhunun yakalandığını düşünüyorum. Bu, artık evrensel bir festival. George Dalaras, Giora Feidman, Trilok Gurtu, Ivo Papazov, Goran Bregovic, Natacha Atlas gibi müzik duayenlerini İstanbul’da ağırlamış olmak bunun en büyük göstergelerinden olsa gerek. Bu festival insanlara sevgi dağıtıyor. Kötümser olanların kalbini yumuşatıyor. Bu yıl da vatandaşlarımızın yüzüne tebessüm konduracağız.
Bu yıl Klarnet Festivali’nin ‘Ustaya Saygı’ bölümünde Müslüm Gürses anılacak. ‘Baba’yı anma fikri nasıl gelişti?
S.Ç.: Festivali düzenlemeye başladığımız günden bu yana her sene bir ustamızı anıyoruz. Müslüm Gürses, geçmişten günümüze hatırlanması ve unutulmaması gereken müzisyenlerin başında geliyor. Müslüm Gürses bir Türkiye gerçeğidir! Yaşadığı sürece hep inandıklarını, kalbinden geçenleri sözlere döktü. İçinde sosyal mesaj olmayan şarkısı yok. Kalbinden geçenler milyonlara dokundu. Bu sevginin en büyük nedeni topluma ayna olması. Onu milyonlara yeniden anımsatacağız. Âşık Veysel’le başladığımız bu yolda en son Kayahan’ı anmıştık. Bu yıl da en baba şarkıcılarımızdan biri olan Müslüm Abi’yi anmak için Muhterem Hanım’ın kapısını çaldık. Kendisi de bize kollarını açtı. Canla başla bu gece için çalışıyoruz.
'RAHMETLİ OLDUKTAN SONRA DAHA ÇOK KIYMETLENDİ'
Müslüm Gürses hakkında pek çok çevre “Yaşarken bu kadar değer verilmedi” yorumları yapıyor. En yakını olarak siz bu yorumlara katılıyor musunuz Muhterem Hanım?
M.N.: Biliyorsunuz ki ülkemizde maalesef bazı isimlerin öldükten sonra değerleri ve kıymetleri biliniyor. Ölmeden önce değer verilmiyor. Müslüm, rahmetli olduktan sonra daha çok kıymetlendi. Ama ben bu sevginin çoğalmasından çok mutluyum. 4 yıldır yok ama hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Şarkıları artık hep dillerde.
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