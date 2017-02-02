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02 ŞUBAT 2017
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Ünlü isimlerin değişimleri

03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:13:53

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    2010 yılında final yapan 'Yaprak Dökümü' dizisinde evin küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli büyüdü.

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    Şebnem Ceceli, aradan geçen zamanda kocaman genç kız oldu.

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    İşte Ceceli'nin son hali...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 23 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
    tutunamamışlar.
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 12:47
    zaman hızlı ve acımasızdır
  • Misafir 05 Ocak 2017 Perşembe 16:27
    ee nufus kağıdı eskiyor
  • Misafir 26 Aralık 2016 Pazartesi 17:07
    geldim gördüm ve... ölüorum ama haberim yok y
  • Misafir 16 Kasım 2016 Çarşamba 19:15
    küçükken çirkinmiş büyüdükçe dahada beter olmuş
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