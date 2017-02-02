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Ama sinemadaki varlığı Avşar kadar uzun süreli olmadı... Hatta bazı yapımcılar onu Avşar'a rakip olarak gösteriyordu. O dönem İbrahim Tatlıses ile filmler bile çevirmişti. Ancak şimdilerde eski popülerliğinden uzak...