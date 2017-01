Cuma günü vizyona giren ‘nasıl yani’ filminde oynadığı ‘Köpek Diş Kemal’ karakteriyle hayranlarını şaşırtan Burak Kut, HT MAGAZİN'e konuştu. Beyazlatılan saçları ve takma sakallarıyla kamera karşısına geçen ünlü popçu, “Bebeto Dedeto oldu” esprisi yaptı. oyunculuğun hep içinde olduğunu belirten Kut, müzik kariyeriyle ilgili ise “Bilinçli olarak kendimi geri çekmemle gözden ırak olunca gönülden de ırak oldum” itirafında bulundu.

"KOMEDİYE HER ZAMAN MEYLİM VARDI"

‘Nasıl Yani’ filminde ‘Köpek Diş Kemal’ karakterini canlandırarak sevenlerini şaşırtan Burak Kut, oyunculuğun hep içinde olduğunu söylerken, komediye yatkınlığını “40’lı yaşlara gelip olgunlaşınca oyunculuğa ilgi duymaya başladım. Yakın çevrem ne kadar komik olduğumu bilir. Komediye her zaman meylim vardı” sözleriyle anlatıyor.

Dilime dolanan ‘Yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca’ sözlerini mırıldanarak hazırlandım Burak Kut röportajına. Onun bir döneme damga vurmuş olduğunu, benim gibi o dönemi yaşamasa da şarkılarını keyifle dinleyenlerin olduğunu biliyordum ama benim bildiklerim buz dağının görünen kısmıymış. Araştırmaya başlayınca okuduğu klasik müzik eserleri, senfoni orkestralarıyla verdiği konserleri, resim aşkını ve olgunluk çağında adım attığı oyuncuğu da ekleyince kendi deyişiyle ‘multi yetenek’ olduğunu anladım. Kafamdaki Burak Kut imajı nedeniyle röportaj öncesi bir parça gergin olsam da karşımdaki evli, çocuklu, kırklı yaşların olgunluğunda ve eğlenceli adamı görünce rahatladım. Sonradan öğrendik ki ‘Nasıl Yani’ filminde kamera karşısına geçtiği Aykut Elmas, Uğur Akgül ve Halil İbrahim de aynı endişeyi yaşamış. Hatta sette bunun şakası da bir hayli dönmüş.

‘Nasıl Yani’ filminin kadrosuna nasıl dahil oldunuz?

Film yapımcısı Orka Yapım’la ‘Olaylar Olaylar’ filminde başlayan dostluğumuz vardı. Bu süreçte benim kendi duruşuma ters sert bir karakteri canlandırabileceğim fikrine sahip olmuşlar. ‘Nasıl Yani’ ortaya çıkınca Köpek Diş Kemal karakteri için kapımı çaldılar. Filmi beğendim, hikâye ve karakteri sevdim. Var olan komedi filmlerinin içinde benim için izlenebilecek kalitede bir prodüksiyondu. Sürükleyen, insanın yüzünde tebessüm bırakan bir film oldu.

Köpek Diş Kemal aklımızdaki Burak Kut’tan beklenmeyecek bir karakter. Zorlandınız mı?

Tanımakta bile güçük çekecekler. Benim de arzuladığım oydu zaten. Tabii sakal takıldı saçlar beyazlatıldı. O sakallarla oynamak çok zordu. Başta çok heyecanlandığım bir fikirdi lakin yeni tıraş olmuş bir cildin üzerine o yapışkanlar tahriş etti. Hatta yara oldu. Biraz meşakkatli olsa da sonucu iyi oldu. Bir sahne var çerçevenin içinde adamlarını dövüyor kendimi öyle kaptırmışım ki çerçeveyle kolumu yaraladım. Sahne sonunda bayağı kan akıyordu.

Yaşlanmayan Burak Kut’un yaşlı halini görmüş olduk...

Bir nevi öyle oldu diyebiliriz. ‘Bebeto Dedeto oldu’ diye espriler çıktı.

‘KARAKTER OYUNCULUĞUNU TERCİH EDERİM’

Daha önce komedi dizisinde yer almıştınız. Komediyi sevdiniz mi?

Evet. Gündelik hayatımda da esprili, her konuşmaya komiklik katmayı seven biriyim. Sadece bu ortada değildi. Popstar karizması üzerime yapışmış olduğu için ‘Onu yapamazsın’ diyebilirler ama yakın çevrem ne kadar komik olduğumu bilir. Komediye her zaman meylim vardı. İlk diziyle başladık. Gani (Müjde) abi bana o cesareti verdi. Sonra kendisi de çok şaşırdı. Ezik bir karakteri canlandırmıştım. O da benim hayattaki duruşuma zıttı. Şöhretle tanıştıktan sonra sahnenin hep önünde duran majör tipim. Onun o hem mesleki hem de evindeki ezilmişliği çok ilgimi çekmişti. Bu anlamda beklentiyi yüksek tutmayıp şaşırtabilmek benim şansım, emeğimin karşılığı. İşine tutkuyla bağlı biriyim. Sanatla ilgili her alana ilgim var. Resim de çizerim hatta ailemde müzisyen yoktur ressam vardır.

Ne zaman oyunculuğa sıcak bakmaya başladınız?

40’lı yaşlara gelip olgunlaşınca. Yıllar ilerledikçe şarkı söylemeniz de değişir. Yaşanmışlık çok önemli ve bu yaşa kadarki deneyimimi oyunculukta aktarabiliyorum. Sezen Aksu bana ‘Acıdan geçmeyen şarkılar eksikmiş değil mi Burak’çım’ dediği gibi gerçekten de öyle. O zamanlar kendimi oyunculuğa veremezdim. Herkes bir tarafa çekiştiriyordu. Popüler olduğum için sadece üzerimden para kazanma peşindeydiler. Senin kariyerinin hiç önemi yok. Bu korkuyla çok şeyi reddettim. Popstarlık zor bir konum. Bunları gördüğüm için biraz ürkek yaklaştım

Müzik kariyerinizi yönetemediğiniz yönünde eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?

Müzik kariyerim sadece albüm çıkarmak ve pop şarkılar yapmaktan ibaret değil. Klasik müzik eğitimi almış biriyim ve popülaritemi o yönde kullanmak istedim. Kariyerimin duraklama dönemleri de oldu. Kendimi geri çekmemle gözden ırak olunca gönülden de ırak oldum. O dönemde çarpıcı, zorluk derecesi yüksek projelerim vardı. Tutmuş şarkıyla kıyas bile kabul etmez dinlenme ve tıklanma oranları. O anlamda pop kariyerimi iyi yönetemediğim söylenebilir doğrudur. ‘Benimle Oynama’yı yap sonra bir şarkı daha, bir şarkı daha... Yaptığım o kadar saygın proje var ki belki birçok insanın hayal etmediği ve yapmaya cesaret edemediği şeyleri başardım. Benimle aynı dönemde başlayanlar benden daha çok pop albümü üretmiştir. Ben deneysel bir şeyler yaparken kazandığım parayı müzik için harcarken rakibim bir şarkı daha bulup oradan yürüdüğü zaman kariyer olarak önüme geçmiştir.

‘Baba ben de ünlü oluyorum galiba’

Nasıl bir babasınız?

Eğlenceli, bazen tatlı sert. Kızım çok küçük olduğu için ‘Senden ünlü biri var mı?’ diyor gel de anlat. O yüzden zorlanıyoruz. Evde starlığı portmantoya asıyoruz. Evde hanımların sözü geçtiği için yemez. Şaka olarak ‘Bir dakika ben pop starım’ diyorum ama o kadar. Şöhretin meslek olmadığını çocuğuma anlatmaya çalışıyorum.

Kızınız Aden’le ‘Güldüy Güldüy Show’a katıldınız. Sahnede olmasını istiyor musunuz?

‘Güldüy Güldüy Show’dan davet gelince Aden’le çıkmak benim fikrimdi. Ekrana çıkmayı seven biri değilim ama Aden çok seviyor. Teklif alıyor hatta ‘Güldüy Güldüy Show’dan sonra fotoğraf çektirmek isteyenler oldu ‘Baba ben de ünlü oluyorum galiba’ diyor.

Neziha KARTAL / HABERTURK MAGAZİN