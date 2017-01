Tülin Şahin: ‘Türk kadınları şu an dünyanın en iyi giyinen kadınları’

Tülin Şahin 15 yıldır kariyerini büyük bir istikrarla sürdüren bir model. Ne oyunculuğa ne de şarkıcılığa yöneldi; üstelik Türkiye’nin en çok tanınan ve kazanan mankenlerinden birisi olması dışında, uluslararası bir şöhrete ve kariyere de sahip. Yurtdışında onu tam 20 ajans temsil ediyor. Şahin ağustos ayında dünyaca ünlü bir Amerikan güzellik dergisi tarafından dünyanın en iyi 50 modeli arasında gösterildi. Listenin birinci sırasında Şahin’in benzetildiği Cindy Crawford yer alırken Tülin Şahin’in 16’ncı sırada yer alması dikkat çekti.



Dünyanın en iyi 50 modeli arasında gösteriliyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?



İnanın listeyi görünce inanamadım. Yurtdışında bağlı bulunduğum ajanslarım beni tebrik yağmuruna tutunca onlara da söyledim, buna inanmakta biraz zorluk çekiyorum. Onlar da ‘Neden’ diye sordular, ‘Portföyünün ne kadar güçlü olduğunun farkında değil misin? Dünyaca önemli markaların yüzü oluyorsun, bunların birikimi ve sonucudur bu liste’ diye cevap verdiler. Kendim, mesleğim ve ülkem adına gurur verici diye düşünüyorum.



2017 yılının kış moda trendleri neler?



Bu kış için özellikle kadife, dantel ve püsküller çok moda diyebilirim. Öte yandan eskisi gibi tek ve herkesi zorlayan bir trend yok. Böyle olması daha iyi, böylece herkes kendine göre, içlerinden en uygun olan trendi seçiyor ve uyguluyor.



‘STRES YÖNETİMİNİ İYİ YAPMAK GEREK’



2017 makyaj trendleri hakkında ne söylemek istersiniz? Bu sezon özellikle mat ve yoğun ışıltılar moda. Bu ikisinin uyumu oldukça güzel görünüyor ve birbirlerini dengeliyorlar.



Birçok trend arasından doğru seçimleri yapmak için nelere dikkat edilmeli?



Kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Kendinizi tanımadan trendleri üzerinize geçiriyorsanız, moda kurbanı olmanız kaçınılmazdır. Çünkü moda geçicidir ama stil kalıcıdır.



Sizce Türk kadınları nasıl giyiniyor?



Çok iyiler. Modayla çok ilgililer. Trendleri anında takip edip uyguluyorlar. Samimi söylüyorum, dünyanın en iyi giyinen kadınları şu an bence Türk kadınları. Zamanla herkesi geçtiler.



Bizim için güzelliği tanımlar mısınız?



İyi bir insan olmak... Her gün dünyanın en güzel kadınları ile kulis paylaşıyorum. Çekimler yapıyorum, defilelere çıkıyorum. Benim için güzelliğin tanımı kalpte kötülük taşımamak, insanları yargılamamak, önyargılı olmamak, kötü konuşmamak, kötülük beslememek gibi içten gelen ‘güzel’ duygulardır.



Bu yoğun tempo içinde dinlenme fırsatı bulabiliyor musunuz?



Çalışırken ekibinizle de eğlenebiliyorsanız yorulsanız bile daha az hissedersiniz. Ben her gün çalıştığım için bunu yapıyorum, yıllar içinde böyle yapmayı öğrendim. Örneğin 5 dakika için kahve ve çikolata/tatlı molası vermek bana o an çok iyi geliyor. İstanbul’da trafikte çok vaktim geçiyor, artık stres yapmak yerine trafikte müzik dinliyorum ve o an dinlendiğimi hissediyorum. Stres yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Boş vaktim nadir. Boş günlerimde evde olup dinlenmeyi tercih ediyorum.



‘Enerjim düşünce tatlıya yöneliyorum’



Sizi hem podyumda hem de ekranlarda sık sık görüyoruz. Bu iki farklı kulvarda koşmayı nasıl başarıyorsunuz? Bu durum tahmin edersiniz ki çok yoğun bir tempo gerektiriyor. İkisi birbirini besliyor. Diyelim ki bir defileye çıkıyorum, kuliste diğer model arkadaşlarım da tüyolar veriyorlar seyircilere. Her pazar izleyicilerimize ekranda bir moda dergisi hazırlıyoruz aslında. Seyircilerimiz de bu formatı çok sevdiler başından beri. Moda, güzellik, spor, sağlıklı beslenme, seyahat, teknoloji ve otomotiv yani modanın dokunduğu her alan ekranda tüyoları ile birlikte yer alıyor. Tabii haftalık bir ‘moda dergisi’ gibi olunca bunu da 7/24 bir prodüksiyon gibi düşünebilirsiniz. Ekibimle birlikte montajları, yayın oluşturmayı, içerik bulmayı, kurguyu ve her detayı ile bizzat ilgileniyorum. Yani sadece kamera önünde değilim. Bundan da çok memnunum, çünkü o kadar çok şey öğreniyorum ki... TV’nin matematiği bambaşka, bunu da sağ olsun ekibim sayesinde her gün öğreniyorum.



Enerjinizin düştüğünü hissettiğinizde hangi çözümlere başvuruyorsunuz?



Ben enerjim düştüğünde genelde hemen müziğe, çikolataya ve tatlıya yöneliyorum, bu bana çok iyi geliyor. Ekibim veya benimle sürekli çalışan kişiler çok iyi bilir, enerjim düştüyse hemen çikolata ve tatlı bir şeyler ile gelirler. Ve ben anında mutlu olurum. Ben ve ekibim bu konuda çok iyiyiz, hemen anında müzik dinleyip, tatlı bir şeyler yiyip enerjimizi yükseltebiliyoruz.