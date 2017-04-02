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Şevket Çoruh: Bu sahne hep yaşayacak

02 Nisan 2017 Pazar, 01:29:29

Şevket Çoruh’un tüm birikimini yatırdığı Baba Sahne, kapılarını dün açtı. Ünlü oyuncu, heyecanını HT MAGAZİN’le paylaştı

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    “Bu İstanbul şehrine, her şeyden önce bir tiyatro binası lazım. Bu bina mezbahadan, halden, köprüden, hastaneden hatta mektepten daha ehem. Bu binayı yaptırma kuvveti haiz makam hangisiyse ona hitap ediyorum ve diyorum ki tiyatro istiyoruz efendim, bir tiyatro...” Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul, 1931’de yazmış bu satırları. Yıl 2017, hâlâ kanayan yaramız salon sıkıntısı. Kapatılan ve kaderine terk edilen sahneler de cabası... 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 2 saat önce
    adam gibi adamsın...
  • Misafir 4 saat önce
    Emeğinize ellerinize sağlık Kadıköy'e değer kattınız baba sahnede görüşmek üzere...
  • Misafir 6 saat önce
    büyük insansın kralsın
  • Misafir 7 saat önce
    Helal Olsun
  • Misafir 8 saat önce
    haydi ahırlısı allah yardımcın olsun.baba sahne
  • Misafir 13 saat önce
    ADAMSIN
  • Misafir 19 saat önce
    takdir ettim kendisini siyasete karışmasın daha çok takdir toplar
  • Misafir 19 saat önce
    çok kaliteli bir iş eline sağlık şevket abi
  • Misafir 20 saat önce
    cok yoruldun be mesut
  • Misafir 20 saat önce
    Aglayan bir cocugun gözlerinden Akan damlalar kadar Masum ve güzel düsünceler yolun acik olsun kardesim
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