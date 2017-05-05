Levent Yüksel
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Levent Yüksel'in bilinmeyen sırrı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel'den çok özel açıklamalar

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:05:56 Güncelleme: 10:16:37

Levent Yüksel'in hayatı roman gibi... Ünlü şarkıcıyı 1993 yılında çıkardığı 'Medcezir' albümüyle tanıdık. Etrafa gülücükler saçan Yüksel'in hayatında ise bir dram yatıyor. Anneannesi ve üvey dedesinin büyüttüğü şarkıcı; abla dediği kişinin annesi olduğunu 7 yaşında öğreniyor, babasını ise 35 yaşında tanıyor.

Travmalarla dolu bir hayat yaşarken milyonlara ulaşan albümler yapan Yüksel'in yaşadıkları, bugünkü kararlarını da etkilemiş. Çocuk yapmak için anne ve babaların bir arada olması gerektiğine inandığını söyleyen Yüksel, "Doğru insanı bulamadığım için çocuk sahibi olamadım" diyor. 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünü de bugün hayranlarıyla buluşturan Yüksel'in gençlik yıllarından bugünlere kadar uzanan ilginç yaşam öyküsünü ve deneyimlerini kendisinden dinledik...

Ünlü şarkıcının, Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'a verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

Küçük yaştan beri mi yalnız hissediyorsunuz kendinizi?

18 yaşına kadar Antalya'da ailemin yanındaydım. Bir sürü arkadaşım ve dostum vardı. 18 yaşında İstanbul'a geldim ve tek başıma oturdum. Hayatımı idame ettirmem lazımdı. Üsküdar'da bir evim vardı. Aslında ev değil, bir Bodrum katıydı; orayı ev yaptım. Orada yalnız olmaya başladım. 'Yalnızlık hiç de kötü bir şey değilmiş' dedim. Biraz vefasız olabilirim. Zaten çok akrabam yok.

Anne-baba olarak bildiğiniz anneanneniz ve dedeniz vefat etmişti sanırım...

Evet, onları kaybettim.

Bir kez daha evlenmeyi düşünmediniz mi?

Evliliğe tamamen karşıyım. Evlilik sadece çocuk yapmak için olmalı. Çocuk yapılacak kadını bulduğun zaman yapılmalı. Çok iyi bir ilişkin olmalı. İki sene sonrasında ayrılık olmamalı. Çocuk, anneli-babalı büyümeli. Çocuğa bakış açım da çok farklı. Bu yüzden de doğru insanı bulamadığım için yapmadım.

"SERTAB BENİM HEMŞİREM OLDU"

Bu düşüncenizde aile yaşantınızın etkisi var mı?

Tabii ki direkt onunla ilgili. Annem dediğim insan, annem değil. Baba dediğim insan baba hiç değil; hiçbir kan bağımız yok. Anneannem ve dedem baktı, büyüttü beni. Dedem de anneannemin ikinci eşiydi. Sonra birden bakıyorum babam diye 35 yaşında bir adam çıkıyor. Hayatımda enteresan şeyler oldu. İki insan bir arada olmalı ve onun üzerine çok yoğunlaşmak gerekiyor. Bu konuda ekstra düşünceliyim.

Eski eşiniz Sertab Erener ile ilişkiniz hiç bozulmadı. Dost kalmayı nasıl başardınız?

O hastalıklarla ilgili bir durum. Bir dönem çok zor ameliyatlar geçirdi ve ben onun yanındaydım. Sonrasında ben hastalandım. O dönemde de o benim yanımdaydı. O yüzden de sevgiliden ziyade dost, hatta hemşire gibi bir durum oldu aramızda. Farklı bir iletişimimiz var.

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