Levent Yüksel: Bugün ölsem...

5 | 19

‘Kadın Şarkıları’nızdan sonra proje albümüne bir yöneliş oldu. ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ da bir proje albümü. Çekiciliği nedir, yoksa yeni şarkı üretilmiyor mu?

Yeni şarkı üretilemiyor. Günlük konuşma dilimiz 450 kelimeden oluşuyor. O 450 kelimenin içinde olduğu şarkılar yapıldı. Yani tükendi. O yüzden de olmayacak kelimelerle şarkı- lar yapılıyor. O zaman da ortaya abuk sabuk şarkılar çıkıyor. Ne bileyim vallahi.