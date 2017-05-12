Levent Yüksel: Bugün ölsem...

Bir araştırmada tüm zamanların en iyi pop albümleri arasında ‘Med Cezir’ ile ilk 100 içinde dördüncü sırada yer alan, pop müziğe yön veren şarkıcılardan biri olarak kabul edilen Levent Yüksel’in yeni albümü tamamen arabesk içerikli. Yüksel, ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ adını verdiği çalışmasında İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Mine Koşan ile özdeşleşmiş şarkılara yer verdi. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a konuşan, yalnız bir hayat sürmeyi tercih ettiğini dile getiren sanatçı, arabesk şarkılar seslendirmesinin ruh haliyle ilgili olduğunu açıkladı.
Neden 5 yıl boyunca albüm yapmadınız?
Çünkü içimden gelmedi. O 5 yıl içinde ülkemizde ne yazık ki çok üzücü olaylar yaşandı. O üzüntünün ortasında şarkı hazırlamak için de televizyona çıkmak için de röportaj yapmak için de hiç enerjim yoktu. 5 yıllık geçmişe göre şimdi hakikaten daha iyi bir dönemdeyiz. Menajerim de ‘Haydi artık’ dedi.
5 yıllık süreçte ne yaptınız?
Tabii ki tamamen boş oturmadım. Sevdiğim işi yapmalıydım çünkü beni ayakta tutuyor, Öte yandan geçimimi sağlamak için para kazanmak zorundayım. Genelde barlarda sahneye çıktım. Çünkü artık çok fazla halk konserleri olamıyor.
Geçim sıkıntısı mı yaşadınız?
Hayır, geçim sıkıntısı yaşamadım. Barlarda sahneye çıkmamın salt amacı para kazanmak değil. Az önce de söylediğim gibi mesleğim beni hayata bağlıyor. O sahne programlarımdan kazandığım para da bana yetiyor. Allah eksik etmesin ufak tefek birikimim de var.
‘Kadın Şarkıları’nızdan sonra proje albümüne bir yöneliş oldu. ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ da bir proje albümü. Çekiciliği nedir, yoksa yeni şarkı üretilmiyor mu?
Yeni şarkı üretilemiyor. Günlük konuşma dilimiz 450 kelimeden oluşuyor. O 450 kelimenin içinde olduğu şarkılar yapıldı. Yani tükendi. O yüzden de olmayacak kelimelerle şarkı- lar yapılıyor. O zaman da ortaya abuk sabuk şarkılar çıkıyor. Ne bileyim vallahi.