Evrim Akın'ın kuzuları

Ekranların en sempatik yarışması ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in yıldızları HT MAGAZİN için bir araya gelip kendilerini anlattı. Henna Bülbül, Efe Dadak, Nisan Aktaş, Arda Şahin, Ebrar Alya Demirbilek, KuzeySarp Demirel, Tuğra Öğtem, Melisa Naz Baş, Irmak Yıldız, Poyraz Fidan ve Efe Koçyiğit’ten oluşan hepsi birbirinden sevimli ve zeki minikler, Evrim Akın’ı yere göğe sığdıramadı: “Evrim Ablamız her şeyin en güzelini yapar.”

‘Evrim Ablamız her şeyin en güzelini yapar’

Ekranın en şirin yarışması ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’, SHOW TV’de izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Minikler sorulara verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlendirip güldüyor hem de birbirinden ünlü yarışmacılara puan kazandırıyor.

‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in birbirinden tatlı ve muzip minikleri, yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Evrim Akın’ı yere göğe sığdıramıyor. Çocuklar, “Evrim Ablamız her şeyin en güzelini yapar” diyor...

EBRAR ALYA DEMİRBİLEK (3.5 YAŞINDA)

"BANA KUTU BEBEK DİYORLAR ÇÜNKÜ YANAKLARIM TOMBİK"

En çok hangi yemeği yapmayı seviyorsun?

En çok fasulye ve çorba yapmayı seviyorum. Fasulyelerin minik tanelerini ayıklamak çok hoşuma gidiyor. Çorba da kolay diye seviyorum canım.

Sence Evrim Ablan da güzel yemek yapıyor mudur?

Evet, Evrim Ablam her şeyin en güzelini yapar, çünkü kendisi de güzel. Özellikle kuru fasulye ve çorba yapmayı sever.

Seni “Kutu bebek” olarak seviyorlar. Neden biliyor musun?

Çünkü benim yanaklarım tombik ve ben daha küçücük bir çocuğum.

EFE DADAK (4.5 YAŞINDA)

"HOŞGELDİN GARDAŞ DEYİP SARILIYORLAR"

Evrim Ablan neden sana hep tekerleme söyletiyor?

Evrim Abla beni çok sevdiği için delirtiyor. Beni komik görüyor, ben de sinirleniyorum, atarlanıyorum.

Antepli hemşerilerin seni görünce neler söylüyor.

“A, Efe geldi, hoşgeldin gardaş” deyip sarılıyorlar. Beni çok seviyorlar, resim çekiyorlar. Hatta uzayan sopayı (selfie çubuğu) bile getiriyorlar.

IRMAK YILDIZ (5 YAŞINDA)

"TAKLİT YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM"

İleride oyuncu olmak ister misin?

Evet, çok isterim. Özellikle tiyatro. Ben taklit yapmayı çok seviyorum. Farklı sesler çıkararak konuşuyorum. Bebeklerimi konuşturuyorum, o seslerle. Mesela ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ta da taklit yapıyorlar ya, aynı onun gibi. Komik şeylerde oynamak istiyorum. Ben komik taklitler yaparken eğleniyorum, annemler de seyrederken gülüyor. Çok eğlenceli oluyor.

Evrim Ablanla yaptığın skeçlerden en çok hangisini beğendin?

En çok anne-çocuk skecini sevdim. Ben anne oldum, Evrim Abla çocuk oldu. Çok eğlendim.

TUĞRA ÖĞTEM (4.5 YAŞINDA)

"YAKIŞIKLILIĞIM AİLEMDEN GELİYOR"

Evrim Ablan sana neden “Buckinghamlı” diyor?

Çünkü Buckinghamlılar çok yakışıklı, nazik ve düşüncelidir. Aynı benim gibi.

Çok yakışıklı ve romantiksin...

Yakışıklılığım ailemden geliyor. Babam da dayım da çok yakışıklı. Romantik olmayı seviyorum. Babam anneme vermem için bana hep gül alıyor, söylemem için şiir ezberletiyor.

NİSAN AKTAŞ (3.5 YAŞINDA)

"HERKES BENİ ÇAKIL' BENZETİYOR"

En çok hangi masal kahramanını seviyorsun?

Pamuk Prenses’i seviyorum çünkü o en güzel prenses. Elbiseleri de çok güzel.

Masal anlatmayı mı dinlemeyi mi daha çok seviyorsun?

Masal dinlemeyi, çünkü böylece yeni masallar öğreniyorum.

Evrim Ablan seni ‘Taş Devri’ çizgi filminin kahramanı Çakıl’a benzetiyor. İzledin mi? Benziyor musun?

Herkes bana Çakıl diyor ama daha izlemedim. İzleyeceğim.

Neden kendine prenses diyorsun?

Çünkü prenseslerin elbiselerini çok beğeniyorum. Rengârenk ve bir sürü elbiseleri var.

POYRAZ FİDAN ( 6 YAŞINDA)

"BÜYÜYÜNCE KEK KAMYONCUSU OLMAK İSTİYORUM"

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Ben büyüyünce kek kamyoncusu olmak istiyorum. Böyle bir kamyon olsun, içinde kek olsun, ben de onları herkese ulaştırayım. Kekleri çok seviyorum, insanlara kek götürüp onları mutlu etmek istiyorum. Kamyonları çok seviyorum ama içi kek dolu bir kamyon, of düşünebiliyor musunuz?

Peki yemek yapmayı seviyor musun. En sevdiğin yemek nedir?

Yemek yapmayı seviyorum. En sevdiğim yemek kapuska ama kara şimşek, yani yeşil mercimek yemeğini de çok seviyorum. Annemle kek yapmayı, kurabiye yapmayı çok seviyorum. Bazen kakaolu, bazen cevizli kek yapıyoruz. Anneannemin köftesi ve barbunyası da harika oluyor.

HENNA BÜLBÜL (4 YAŞINDA)

"EVRİM ABLA ÇOK İYİ BİR ÖĞRENCİ"

Tahtada ders anlatmayı çok seviyorsun. Evrim Ablan iyi bir öğrenci mi?

Çok iyi bir öğrenci, her dediğimi dinliyor. Bazen yaramazlık yapıyor ama olabilir. Öğrenciler yaramazlık yapabilirler, öğretmenleri affeder.

Büyüyünce öğretmen mi olacaksın?

Evet. Çocukları çok seviyorum, onlara matematik öğreteceğim.

KUZEY - SARP DEMİREL (İKİZLER / 5.5 YAŞINDA)

"EVDE DE SÜREKLİ DİDİŞİYORUZ"

Evde de sürekli didişip sonra öpüşüp barışır mısınız?

Evet. Yemek ve televizyon konusunda tartışıyoruz, annemiz kura çekiyor, kim çıkarsa onun istediği ilk oluyor. Sonra sarılıp barışıyoruz.

Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz?

Sarp Demirel: Birbirimizi tanıyoruz ama bazen takılıyoruz. Mesela Kuzey’in en sevdiği yemeği bilemiyorum, bazen “Makarna” diyor bazen “Brokoli”. Kuzey Demirel: Ben yanılmıyorum. Mesela Sarp’ın en sevdiği yemek mantı.

MELİSA NAZ BAŞ (4 YAŞINDA)

"GÖBEK ATMAYA BAYILIYORUM"

Günlük hayatta ne yapmayı seviyorsun?

Parkta arkadaşlarımla oyun oynamak, ailemle kitap okumak, Gülşah Ablam’la ve teyzemle şarkı söylemek.

Dans etmeyi sever misin?

Teyzemle göbek atmaya bayılıyorum. Annemle arabada giderken müziği açıp oynamayı da seviyorum.

ARDA ŞAHİN (3.5 YAŞINDA)

"YANAKLARIM TAM SIKILMALIK"

Sana niye “Bal yanak” diyorlar?

Yanaklarım hem çok tatlı hem çok ballı hem de tam sıkılmalık da ondan.

Ebrar’la (Alya Demirbilek) birlikte yaptığınız en güzel yemek neydi?

Tabii ki pasta! Ama onunla birlikte yaptığımız salatalar da çok lezzetli ve sağlıklı.

EFE KOÇYİĞİT (6 YAŞINDA)

"YEMEK YEMEK EN BÜYÜK HOBİM"

Programa yeni dahil oldun. Önceden izliyor muydun?

Evet, izliyordum. Seve seve izlediğim yeni arkadaş- larımla artık beraberim.

Yemek yemeği sever misin?

En büyük hobim, sevmez miyim! Biraz iştahlıyım galiba. En çok tavuklu pilav seviyorum.

Evrim Akın