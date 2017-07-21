Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım

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‘NE ÇOCUK NE DE EVLİLİK PEŞİNDEYİM’

- Kendisini daha önceden tanıyor muydun?

Hayır. Ünlü bir insan değil, olmak da istemiyor. İşinde gücünde, normal bir insan. Herkesin başına gelebilir. 3 yıldır boşanmaya çalıştığını ispatladı. Ben kandırılmadım, inandım. Resmi açıdan evli gözüküyor ama ayrı yaşıyorlar. O kadar çok var ki böyle. Bana bunu gösterdi, inanmasam bile bile 2 çocuk annesi olarak neden gireyim?...