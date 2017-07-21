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Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım

21 Temmuz 2017 Cuma, 05:47:53

Ebru Şallı, HT Magazin yazarı Esin Övet'e konuştu

  • 1 Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım
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    PAZARTESİ gününden bu yana Ebru Şallı’nın evli bir işadamı olan Uğur Akkuş’la yaşadığı ilişki konuşuluyor. 2 gündür kimseyle görüşmeyen, konuşmayan Şallı’ya önceki gün ulaştım. Çok detaylı konuştuk ancak süren bir dava olduğu ve arada çocuklar bulunduğu için detayların yazılmasını istemedi. 

  • 2 Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım
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    Evlilik kurumuna saygımdan ben de bazı detayları yazamıyorum. Mahkeme sonuçlanana kadar konuşmayacağını söyleyen Şallı’ya bu olaya nasıl “Evet” dediğini ve neden evli bir insanla ilişkiye başladığını sordum. Anlamaya çalıştım. İşte Ebru Şallı’nın ağzından merak edilenler...

  • 3 Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım
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    ‘KÂĞIT ÜZERİNDE SÜREN BİR EVLİLİK’

    - Ebru şu an neredesin?

    Şu an evdeyim, annemle birlikteyim.

  • 4 Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım
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    - Durumlar buraya nasıl geldi? 

    Kim ister böyle olmasını? Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak istemez. Anlatamayacak kadar üzgünüm. Hiç uyumuyorum, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ailem de çok üzgün. Şu an annem yanımda, ağlıyoruz sürekli. Babam hastanede. Genelde hep dimdik durdum, beni hep pozitif gördünüz ama şu an gerçekten iyi değilim.

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  • 5 Ve Ebru Şallı konuştu: Kandırılmadım, inandım
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    - Ortada bir evlilik ve çocuklar var...

    Esin hangi kadın evli olduğunu bile bile böyle bir yola çıkar? Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Kâğıt üzerinde evli ama aslında 3 yıl önce bitmiş bir evlilik var ortada. 2 çocuğu olduğunu biliyordum...

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