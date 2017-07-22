Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz

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* Beni kadınlar daha fazla takip ediyor. Hemcinslerini daha çok merak ediyorlar. Hatta sahte hesap açıp soru soranlar da var. Kocası onu bu haliyle beğenmiyormuş, “Nasıl senin gibi olurum” diyor. Takipçilerime hediyeler bile yolluyorum. Allah katında iyi şeyler yapmak istiyorum.