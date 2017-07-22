RÖPORTAJLAR

Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:07:22

  • 1 Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz
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    Ünlü manken Cansu Taşkın, Posta Gazetesi'ne röportaj verdi. İşte Taşkın'ın açıklamaları...

  • 2 Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz
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    * Lise mezunuyum. Küçükken “Sen ileride manken olacaksın” derlerdi. İçimde hep bu vardı. 25 yaşındayım, 16 yaşından beri bu işi yapıyorum. O zaman İzmir’de yaşıyordum, modellik yaparken keşfedildim. 17 yaşında modellik yarışmasında dünya dördüncüsü seçildim. ‘Fatma Gül’ün Suçu Ne’ dizisinde de rol alınca dikkat çektim.

  • 3 Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz
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    * Aslında dolu bir insanım. Sadece güzel olmak yetmez. Voleybolda, koşuda şampiyonluklarım var. Pilates yapıyorum, dansta iyiyim. Miss Model Of World’te dünya birinciliğim var. Ama belimin inceliği ya da verdiğim poz haber oluyor.

  • 4 Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz
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    * Aşkla işi bir arada götüremiyorum. O yüzden kariyerime odaklandım. Üç senedir ciddi bir ilişkim yok. Güven problemi yaşıyorum. Bekaret benim için önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı.

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  • 5 Cansu Taşkın: Evlenmeden olmaz
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    * 30 yaşına geleyim, o zaman evlenebilirim… Gelinliğim de değişik olmalı. Evleneceğim adam alkol ve sigara kullanamaz.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 38 dakika önce
    HOŞ BİR KADIN BENCE AÇIKLAMALAR DA ÇOK SAMİMİ
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