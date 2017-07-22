Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek

11 | 20

* Tabii ki kendime göre fikirlerim var ama siyaset yapmıyorum. Ben sanatçıyım. Evet, bence Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir şanstır. Böyle söyledim diye yarın yine, “Alişan yalakalık yaptı” diyenler çıkar eminim. Desinler. Bu yalakalık değil. Kendisini gönülden destekliyorum.