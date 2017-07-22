RÖPORTAJLAR
Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:46:07 | Güncelleme: 13:33:13
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Kasım ayında ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile nikah masasına oturacak olan Alişan Posta'ya röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, “Cumhurbaşkanımıza altı ay içinde evleneceğim” diye söz vermiştim. Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum” dedi. İşte Alişan'ın açıklamaları...
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* Eda ile görücü usulü tanıştık. Uzun yıllardır kimseye duygusal bir şey hissedemiyordum. Annem babam da görücü usulü evlenmiş. Ablası Esra Erol tanıştırdı bizi. Karşılıklı güzel duygular hissettik. Uzun zamandır evlenmeyi istiyordum ama karşıma biri çıkmıyordu. Bir de artık etrafımda bekar arkadaşım kalmadı. Artık yuva kurmak istiyordum.
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* Cumhurbaşkanımız her karşılaşmamızda bir an evvel evlenmem gerektiğini söylüyordu. Zaten yaşım 41 oldu. En son bir davette, “Oğlum hadi artık evlen” deyince, ağzımdan, “Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Söz veriyorum, altı ay içinde evleneceğim” cümlesi çıktı. 29 Nisan’da doluyordu sürem. 15 gün kala sözümü yerine getirdim. Eda ile 11 Nisan’da tanıştık.
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* Mümkünse dört beş çocuk yapacağım. Bizim ailede erkek çocuk özlemi var. Ben erkeği bulana kadar devam edeceğim. Soyadımızı taşıyacak biri lazım.
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* Eda Hanım'ın beni etkileyen yönü, aile yapımız benzer. Bir de Esra Erol’un kız kardeşi olmasına rağmen basında hiç yer almamıştı. Bu benim için önemli. Kendisi temiz, ailesi temiz.
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* Kimsenin hayatına girerken öncesinin hesabını soramazsınız. Evlenip ayrılmış bir kadın da olabilirdi ama çocuğu olmasını istemezdim. Çok şükür kriterlerime uygun birini çıkardı Allah karşıma. Hem fiziksel, hem de iç yapısı olarak istediğim her şeyi buldum Eda’da.
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* Uzun boylu olmasını istemezdim. Hep derdim, “Elini tutunca göğüs hizamı geçmesin” diye. Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür.
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* El ele yürürken insanların dönüp dönüp bakacağı bir kadın beni rahatsız eder. Geçenlerde Serdar Ortaç, “Herkes hanımıma dönüp bakıyor, gurur duyuyorum” demiş. Ona saygı duyuyorum ama bu beni deli eder.
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Çağla Şıkel'e ayakkabılarınızı bağlatmanız olay olmuştu. Eşinizden bekler misiniz bu tip jestler?
Elbette terliğimi de ayağıma getirecek! Beklerim tabi...
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YALAKA DEMELERİ UMRUMDA DEĞİL
* Davetlere gidiyorum diye eleştiriliyormuşum, söylenenler hiç umurumda değil. Yabancı bir ülkenin cumhurbaşkanının davetine mi gidiyorum? AK Parti döneminden önce de belediye konserlerine gidiyordum. Ecevit zamanında da gittim. İlk zamanlarımda Cumhurbaşkanı Demirel’di. Onun davetlerine de gidiyordum. AK Parti 16 yıldır iktidarda. Toplasan 16 yılda 16 belediye konseri vermedim. TRT’de iş yapmıyorum. Nasıl bir çıkarım olabilir, anlamıyorum.
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* Tabii ki kendime göre fikirlerim var ama siyaset yapmıyorum. Ben sanatçıyım. Evet, bence Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir şanstır. Böyle söyledim diye yarın yine, “Alişan yalakalık yaptı” diyenler çıkar eminim. Desinler. Bu yalakalık değil. Kendisini gönülden destekliyorum.
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* Eda'ya evlenme teklifi yapmadım. Hatta geçen gün, “Hâlâ evlenme teklif etmedin, farkında mısın?” dedi. “Gerek yok ki! Zaten istedik” dedim. İstedikten sonra nişan yapıldı. Orada takıldı yüzükler. Zaten tanışma amacımız belli. Allah aşkına! Komik olmaz mıydı, “Benimle evlenir misin?” demem.
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DÜĞÜN TARİHİNİ CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKVİMİNE GÖRE AYARLAYACAĞIZ
* Düğün Kasım ayında. Cumhurbaşkanımızın programına göre günü kararlaştıracağız. İnşallah bir aksilik olmazsa şahidimiz olacak. Biz sadece kendimizden sorumluyuz ama o tüm ülkeye karşı sorumlu. Biz kendi adımıza katılımını sağlamak için elimizden geleni yapacağız.
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