RÖPORTAJLAR

Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:46:07

  • 1 Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
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    Kasım ayında ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile nikah masasına oturacak olan Alişan Posta'ya röportaj verdi.  Ünlü şarkıcı, “Cumhurbaşkanımıza altı ay içinde evleneceğim” diye söz vermiştim. Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum” dedi. İşte Alişan'ın açıklamaları...

  • 2 Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
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    * Eda ile görücü usulü tanıştık. Uzun yıllardır kimseye duygusal bir şey hissedemiyordum. Annem babam da görücü usulü evlenmiş. Ablası Esra Erol tanıştırdı bizi. Karşılıklı güzel duygular hissettik. Uzun zamandır evlenmeyi istiyordum ama karşıma biri çıkmıyordu. Bir de artık etrafımda bekar arkadaşım kalmadı. Artık yuva kurmak istiyordum.

  • 3 Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
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    * Cumhurbaşkanımız her karşılaşmamızda bir an evvel evlenmem gerektiğini söylüyordu. Zaten yaşım 41 oldu. En son bir davette, “Oğlum hadi artık evlen” deyince, ağzımdan, “Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Söz veriyorum, altı ay içinde evleneceğim” cümlesi çıktı. 29 Nisan’da doluyordu sürem. 15 gün kala sözümü yerine getirdim. Eda ile 11 Nisan’da tanıştık.

  • 4 Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
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    * Mümkünse dört beş çocuk yapacağım. Bizim ailede erkek çocuk özlemi var. Ben erkeği bulana kadar devam edeceğim. Soyadımızı taşıyacak biri lazım.

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  • 5 Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
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    * Eda Hanım'ın beni etkileyen yönü, aile yapımız benzer. Bir de Esra Erol’un kız kardeşi olmasına rağmen basında hiç yer almamıştı. Bu benim için önemli. Kendisi temiz, ailesi temiz.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    bu garı şöhret peşinde gözlere bak yanar döner mübarek esranın oyununa geldin :-)) alişön hadi hayırlı ola
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