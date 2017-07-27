Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...

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- Benim bilmediğim bir estetiğin var mı?

Yok Esin. Sadece kilo verdim. Estetiğe karşı değilim. Mutsuzsa yaptırır insan, ama bende hiç estetik yok. Ben o fotoğraflarda çok küçüğüm. Biz kadınlar yaş aldıkça gelişiyoruz. Orada çocuğum. Keşke vücuttan da verselermiş fotoğrafı, ne kadar iri olduğumu görürlerdi. Üç senedir pilatesi hiç bırakmadım.