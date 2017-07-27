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Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...

27 Temmuz 2017 Perşembe, 07:59:15

29 Haziran'da Eda Erol'la evlilik yolunda ilk adımı atan Alişan'ın açıklamaları çok konuşuldu. Eda Erol, HT Magazin yazarı Esin Övet'e konuştu

  • 1 Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...
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    ALİŞAN, “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür” dedi, hatta “Terliğimi de ayağıma getirecek” diye devam etti. Bir haftadır Eda Erol manşetlerden inmiyor.

  • 2 Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...
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    Haber çıktığında pek güldüm. Yıllardır Alişan’ı tanıyan biri olarak, “Alişan yine anlatmak istediğini anlatamamış” dedim. Konu hâlâ gündemde. Önceki gün de “Eda Erol’un estetiksiz halleri” diye haberleri görünce “Pes” dedim.

  • 3 Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...
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    Eda’yı çok eskiden tanıyan biri olarak direkt söylüyorum, kadında estetik yok. Sadece büyüdü ve kilo verdi. Ben de öyleydim. Hem de patates gibiydim. Şimdi millet bana da “Ne çektirdin yüzünü, ne doldurdun dudaklarını, gerdirdin oranı buranı” deyip duruyor.

  • 4 Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...
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    Hanımlar-beyler, kadınlar büyür, gelişir, hatları oturur. Kendine bakan kadının bir dönem tombalak halinden eser kalmaz. O yüzden illa estetik olacak diye bir şey yok. Bence bugün siz de Instagram’daki photoshop hallerinizden sıyrılıp evde albümlerinizi karıştırın. Geçmişinizi hatırlarsınız

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  • 5 Ve Eda Erol konuştu: Alişan'ın söyledikleri...
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    Neyse ben yine de kahramanımız Eda Erol’u arayıp sordum. Kimseye konuşmadı. “Olay sonrası kavga ettiniz mi?” diye de sordum. Çünkü Türk halkı kavgayı sever. Etrafımdaki üç-beş kişi, “Kesin birbirlerine girmişlerdir. Kadın kapıyı vurmuş, yüzüğü atmıştır” diye romanlar yazmaya başlamışken sorayım dedim.

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