Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım

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"Ben tam bir savaşçı ruhuna sahibim. Birileri 'Şöyle olmalısın' dedi diye, istemediğim birine dönüşemem. Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık ‘curvy’, yani kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Nedense bizim ülkemizde basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor. Kendimle çok barışığım.