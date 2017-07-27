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Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:23:31

  • 1 Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım
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    Hadise, Elle dergisinin kapak güzeli oldu. Derginin yeni sayısı için birbirinden iddialı pozlar veren ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

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    Adı birçok kişiyle anılan Hadise hayatında bir kez aşık olduğunu itiraf etti: “Şu an kimseye aşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim.”

  • 3 Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım
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    31 yaşındaki şarkıcı, anne olmaya hazır hissettiğini de söyledi: “Hayatımda, ‘Evet bu adamla yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa kesinlikle çocuk sahibi olmak isterim.” Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuklar yapmak isterim.”

  • 4 Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım
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    İşte Hadise'nin açıklamalarından satırbaşları:

    Benim için ideal erkek, beni anlayabilmeli, beni kendinden daha çok sevebilmeli ve buna cüret etmeye korkmamalı...

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  • 5 Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım
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    "Türkiye’de potansiyelimin tamamını kullanmıyorum. Çünkü bazen çok anlamadığım yorumlar yapılıyor. Bir klip için çok emek harcıyorsunuz, deli gibi koreografi yapıyorsunuz. Sonra 'Hadise’nin klibinde iç çamaşırı göründü' diye haberler çıkıyor. Böyle bir kafa, bakış açısı bence çok yanlış."

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