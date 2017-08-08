Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması

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Benim bu dünyada bir babam bile yokken bir yanım yarımken ve attığım her adımda ailemi, değer yargılarımı düşünüp öyle atıyorken, biraz sağduyu bu inanın zor değil biraz empati, biraz vicdan. Magazinci arkadaşlarımı asla suçlamıyorum, ben de magazinci olsam böyle bir haberi yapmaktan kaçınmam; ama bu haberler siz değerli halka ulaştığında herkes ölçülü ölçüsüz konuşuyor yazıyor. Lütfen biraz sağduyu...