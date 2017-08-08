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Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması

08 Ağustos 2017 Salı, 15:43:24

  • 1 Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması
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    Mustafa Erdoğan'la yazışmaları ortaya çıkan şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

  • 2 Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması
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    Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice’yi yakın markaja aldı. Erdoğan’ın Instagram’dan takibe aldığı Hatice’ye geçen Mayıs’tan bu yana gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Bu mesajlar sonrası arkadaşça konuştuk açıklaması yapan Erdoğan'dan sonra, Hatice de açıklama yaptı.

  • 3 Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması
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    Hatice, "!!!AÇIKLAMA!!!" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta Mustafa Erdoğan'ı etiketleyerek şunları yazdı:

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  • 4 Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması
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    Arkadaşlar ben işinde gücünde sağlıklı yaşam tarzıyla sporuyla düzenli hayati insanlara olan sevgisiyle ve aile değerlerine önem veren kişiliğiyle bilen biriyim. Beni @mustafacerdogan beyle çıkan bu haberler talihsiz bir olayın patlamasıyla gündeme gelmiştir!

  • 5 Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması
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    Instagram adresim hacklendi iki hafta önce ve bu mesajlar sızdırılmış medyaya. Lütfen biraz duyarlı olalım bilip bilmeden yorum yapmayın. İnsanları karalamak saniyelik bir durum ama o karayı temizlemek zor olsa gerek. Mesajlarda aşırıya kaçan iki tarafı da zora koşan bir üslup yok.

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