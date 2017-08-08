Hatice'den Mustafa Erdoğan açıklaması

Mustafa Erdoğan'la yazışmaları ortaya çıkan şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice’yi yakın markaja aldı. Erdoğan’ın Instagram’dan takibe aldığı Hatice’ye geçen Mayıs’tan bu yana gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Bu mesajlar sonrası arkadaşça konuştuk açıklaması yapan Erdoğan'dan sonra, Hatice de açıklama yaptı.
Hatice, "!!!AÇIKLAMA!!!" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta Mustafa Erdoğan'ı etiketleyerek şunları yazdı:
Arkadaşlar ben işinde gücünde sağlıklı yaşam tarzıyla sporuyla düzenli hayati insanlara olan sevgisiyle ve aile değerlerine önem veren kişiliğiyle bilen biriyim. Beni @mustafacerdogan beyle çıkan bu haberler talihsiz bir olayın patlamasıyla gündeme gelmiştir!
Instagram adresim hacklendi iki hafta önce ve bu mesajlar sızdırılmış medyaya. Lütfen biraz duyarlı olalım bilip bilmeden yorum yapmayın. İnsanları karalamak saniyelik bir durum ama o karayı temizlemek zor olsa gerek. Mesajlarda aşırıya kaçan iki tarafı da zora koşan bir üslup yok.