Seçkin Piriler: Yatakta çok iyiydik!

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Kaan Bey ne dedi?

'Tabii ki gerçekti' dedi. Gerçekti çünkü. Bir de babamı çok yeni kaybetmiştim. Kendi acımı bastırmaya çalışıyorum, ailemi teskin etmeye çalışıyorum. Üstüne bir de bu... Geçirdiğim travmayı düşünebiliyor musun? Şok geçirdim. Kaan zaten duygularını belli eden, ‘mıç mıç’ bir adam değil. Ağır bir tip. Ama beni sevdiğini her zaman, her şekilde hissettirirdi.