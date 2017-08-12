Seçkin Piriler: Yatakta çok iyiydik!

Seçkin Piriler, Posta gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile yaklaşık 1,5 yıl önce boşanan Seçkin Piriler, "Aldatıldığınızı hiç mi hissetmediniz?" sorusunu, "İki gün önce kucağında oturuyordum. Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi" şeklinde cevapladı.
Aldatıldığınızı hiç mi hissetmediniz?
İki gün önce kucağında oturuyordum, nasıl anlayabilirdim? Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş. Konseri olmadığında hep evdeydi. Meğer konserlerine götürüyormuş.
Kadınlar aldatıldıklarını anlar ama susar bazen... Bunu tercih etmiş olabilir misiniz?
Şüpheleneceğim hiçbir şey olmuyordu ki!
Yataktada mı?
Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi. Hatta beni aldattığını gazeteden öğrenmeden 3 gün önce Bodrum’da oteldeydik, her şey harikaydı. El ele, göz göze, diz dizeydik. Kaan gelince çocuklardan önce beni öperdi. Üçüncü çocuğu istiyordu. 'İki erkeğin yanına bir kız yakışır' diyordu. Bizi tanıyan herkes biliyor bunları. Her şeyimiz yerli yerindeydi.
Öğrenince ilk tepkiniz ne oldu?
Aldatıldığımı o malum fotoğrafla öğrendim. İsmi lazım değil karşı taraf, 'Evlilik kurumuna saygım var ama ortada gerçek bir evlilik varsa' dedi. Sinir krizleri geçirdim. Kaan’ı sarsarak soruyordum, 'Söyleeeee! Gerçek değil miydi evliliğimiz, söyleeeee! Gözüme bakarak söyle' diye.