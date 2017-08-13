Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!

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- Baba parası yiyerek bol tatil yapan biri olarak algılanıyorsun. Bu durum seni rahatsız ediyor mu?

Hayır, etmiyor çünkü öyle biri değilim. Böyle düşünen insanların içini rahatlatacaksa bu yıl sadece 5 gün tatil yapabildim. Şu an 21 yaşındayım, okuyorum ve tabii ki babamın parasıyla geziyorum.