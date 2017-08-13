RÖPORTAJLAR

Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!

13 Ağustos 2017 Pazar, 02:34:34

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar’ın gölgesinden sıyrılıp bağımsızlığını ilan etti! İlk röportajını HT MAGAZİN’den Mehmet Çalışkan'a verdi

  • 1 Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!
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    YASMİN Erbil’in tanınırlığı geçen yaza kadar Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olmakla sınırlıydı.  Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları bol miktarda beğeni ve yorum alınca popülerliğini kendi merkezine taşıdı. Hal böyle olunca aradım ‘Haydi gel röportaj yapalım’ dedim.

  • 2 Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!
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    ‘Röportaj yapmak için henüz bir nedenim yok. Oturup endamımı methedecek değilim. Oyunculuk kurslarına katılmak için Londra’ya gideceğim. Dönüşte buluşalım’ dedi. Döndü, buluştuk. Henüz 21 yaşında. Röportaj sırasında verdiği cevaplarla yeri geldi olgun bir kadın oldu, yeri geldi 7 yaşında cıvıl cıvıl bir çocuk...

  • 3 Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!
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    - Baba parası yiyerek bol tatil yapan biri olarak algılanıyorsun. Bu durum seni rahatsız ediyor mu?

    Hayır, etmiyor çünkü öyle biri değilim. Böyle düşünen insanların içini rahatlatacaksa bu yıl sadece 5 gün tatil yapabildim. Şu an 21 yaşındayım, okuyorum ve tabii ki babamın parasıyla geziyorum. 

     

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  • 4 Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!
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    Bu durum da hayatım boyunca devam edecek değil. Hatta babam ‘Acelen ne, nasıl olsa çalışıp kendi paranı kazanacaksın’ diyor. Lütfen beni de diğer öğrenci kızlardan farklı görmeyin.

  • 5 Yasmin Erbil HT MAGAZİN’e konuştu!
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    - Ünlü bir babayla ünlü bir annenin çocuğu olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

    Oldum olası ünlü babayla ünlü annenin çocuğu olma durumuna odaklanmamaya çalıştım. Şöhretin şemsiyesi altında yaşamıyorum, geleceğimi ailemin sahip olduğu şöhretin avantajları üzerine planlamadım. 

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