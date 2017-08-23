Umut Kuzey: Harun Kolçak yaşasaydı onur konuğumuz olacaktı

Bugün başlayıp 27 Ağustos’a kadar sürecek ‘Zeytinli Rock Festivali’ni düzenleyen ünlü rock’çı Umut Kuzey, “Geçen yıl tam 150 bin katılımcıya ulaştık. Bu yıl 200 bin katılımcı bekliyoruz” deyip ekledi: “Harun Kolçak eğer yaşasaydı bu yıl onur konuğumuz olacaktı. Maalesef ömrü vefa etmedi. Onu festivalde en iyi şekilde anacağız. Şarkılarıyla Dalyan sahilini inleteceğiz”

Umut Kuzey, profesyonel olarak 2002 yılında müzik kariyerine başladı. Bugüne kadar dört albüm çıkaran ünlü rock’çı son yıllarda başta ‘Zeytinli Rock Festivali’ olmak üzere, ‘Kuşadası Gençlik Festivali’, ‘Samsun Gençlik Festivali’ ve ‘Çukurova Rock Festivali’ni düzenleyerek dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Harun Kolçak’ın piyasaya çıkardığı ‘Çeyrek Asır’ albümünün gizli kahramanlarından biri olan Umut Kuzey ‘Zeytinli Rock Festivali’ni ve projelerini HT Magazin'den Arif Hür'e anlattı.

Dört yıl önce ‘Türk rock müziğinin geçit töreni’ olarak adlandırılan Zeytinli Rock Festivali sizin öncülüğünüzde yeniden hayata geçmişti. Bugün başlayacak olan festival 27 Ağustos’a kadar sürecek. Festivale hazırlık süreci nasıl geçti?

Aylardır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Festivalimizin içeriğini ve teknik şartlarını günden güne artırmaya, uluslararası standartlara ulaştırmaya daha çok dikkat ediyoruz. Bu yıl festivalin standartlarını daha fazla yükselmiş görebilirsiniz. Daha fazla gölgelik alan, daha fazla mobil tuvalet, daha fazla oyun alanı ve aktivite var.

‘200 BİN KATILIM BEKLİYORUZ’

Geçtiğimiz yıl 150 bine yakın rock müzik tutkunu Dalyan sahiline akın etmişti. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkacağınızı düşünüyor musunuz?

Zeytinli Rock Festivali’ne baş- ladığımız günden bu yana gerek promosyon çalışmaları gerekse yaptığımız festivali bir adım öteye götürmek için yaptığımız çalışmalar her geçen sene festivale olan ilgiyi artırdı. İlkinde 32 bin ikincisinde 90 bin ve geçen yıl tam 150 bin katılımcıya ulaştık. Bu yıl 200 bin katılımcı bekliyoruz. Zeytinli Rock Festivali, içerisine bir yabancı sanatçıyı katarak bunun ticari boyutunu düşünen bir yapıda değil. Türk rock müziğinin emekçi ve yeni isimlerine sahne aldırdığımız bir platform yaratıyor olmak ve bunu gelecek nesillere taşıyabilmek bizim için tek hedef.

Yıllardır sahne performanslarınızın yanı sıra çeşitli festivaller düzenliyorsunuz. Festival kültürünü yaşatmak kolay mı?

Türkiye’de güzel bir şey yapmak için yola çıktığınızda önünüze sonsuz engeller yığılı- yor. Ama siz her manada sizin gibi güzel işler çıkaracağına inanan insanları etrafınıza toplayabiliyorsanız ortaya Zeytinli Rock Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali gibi ger- çekten Türk müziğinin ve Türk gençliğinin yıllar boyu devam ettirebileceği, sosyalleşebildiği platformlar çıkabiliyor. Yaşatmak zor bugüne kadar pek çok badire atlattık ama kol kırılır yen içinde kalır diyerek bunları anlatmamak daha doğru. Son nefesime kadar festivalleri yapacağım.

"MÜZİĞE HİZMET EDİYORUM"

Cahit Berkay’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sarf ettiği, “Rock müziğin içini boşalttılar. Rock müziğin biraz muhalif bir duruşu vardır. O muhalifliğin içinde özgün bir yapı vardır. Bugün rock müziğin dünyada da içi boşaldı” sözleri çok tartışıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Cahit Berkay Türk rock müziğinin ve Türk müziğinin önemli sanatçılarından bir tanesidir. Cahit Ağabey’e saygım sonsuz. O diyorsa doğrudur!

Bugüne kadar dört albüm çıkardınız. Bu albümlerin dışında pek çok sanatçıyla ortak çalışmalar yaptınız. Yeni çalışmalarınız olacak mı?

Şimdilerde çeşitli festivaller düzenleyerek, müzisyen arkadaşlarıma kendilerine özgürce hareket edebilecekleri bir platform sunarak ve binlerce müzik dinleyicisine sevdiği sanatçıları izleme fırsatı yaratarak yine müziğe hizmet ediyorum. Şu an açıkçası melodilerden biraz uzağım, üretemiyorum. Ama illa ki içimden geçen ama kâğıda dökemediğim melodileri yeni bir albüm ile çok geçmeden taçlandıracağım.

"ÇEYREK ASIR 2 GELİYOR"

Geçtiğimiz ay Harun Kolçak aramızdan ayrıldı. Eğer yaşasaydı o da bu festivale katılacak mıydı?

Harun Kolçak eğer yaşasaydı bu festivalde onur konuğumuz olarak yer alacaktı. Fakat maalesef ömrü vefa etmedi. Bu festivale katılmayı çok istiyordu. Biz tabii ki onu festivalde en iyi şekilde anacağız. Onun şarkılarıyla Dalyan sahilini inleteceğiz!

Anmanın yanı sıra Harun Kolçak’ın adına bir saygı albümü yapmayı düşünüyor musunuz?

Ölmeden önce ‘Çeyrek Asır 2’nin kayıtlarına başlamıştı. O kayıtları ben tamamlayacağım. Ondan öğrendiklerimi yeni nesile aktarmaya da devam edeceğim.

‘Mor ve Ötesi’ konseriyle başlayacak ‘Zeytinli Rock Festivali’, 27 Ağustos’taki ‘Bulutsuzluk Özlemi’nin konseriyle son bulacak. Festival boyunca, Teoman, Selda Bağcan, Moğollar ve Şebnem Ferah başta olmak üzere birçok sanatçı ve grup sahne alacak.

umut kuzey