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Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz

02 Eylül 2017 Cumartesi, 05:21:55

Sıra dışı tarzı ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesi edinen, Mabel Matiz, hakkında merak edilenleri ve bayramın hissettirdiklerini HT MAGAZİN’den Arif Hür'e anlattı

  • 1 Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz
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    2015 yılında yayınladığı ‘Gök Nerede’ adlı albümüyle müzik sektöründe yıldızı parlayan Mabel Matiz, sonbaharda piyasaya çıkaracağı ‘Maya’ adlı dördüncü albümü öncesi, dinleyicilerle buluşturduğu ‘Ya Bu İşler Ne’ adlı teklisiyle dikkat çekiyor. 

  • 2 Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz
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    Yeni albümüyle müziğini evrenselleştireceğinin vurgusunu yapan ünlü şarkıcı, “Müziğimde aşk, tutku, karamsarlık ve umut ne ararsanız var. Müziğim kimseyi dışlamıyor” diyor. Geçmiş yıllardaki bayramlara ilişkin konuşan ünlü şarkıcı, çocukluğunun bayramlarını unutamadığını ifade ederken, “Babam TIR şoförüydü, annem ev hanımıydı. Bizi okutabilmek için çok emek verdiler” ifadelerini kullandı. Balat’ın renkli sokaklarında buluştuğumuz şarkıcıyla mahallelinin bayram coşkusuna ortak olduk...

  • 3 Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz
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    - Çocukluğunuzun bayramları nasıldı? 

    Çok güzeldi, bayram günleri başka bir mutlulukla kaplanıyorduk. Daha saftı o zamanlar pek çok şey. Bütün sülale dedemlerde buluşuyorduk. TIR şoförü olan babamın evde olduğu zamanlara da denk gelmişse, bayram ikinci bir bayram demekti bizim için. Dedemle ve uzun zamandır görmediğimiz yakınlarımızla sohbetler, büyük sofralar.

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  • 4 Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz
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    Annemin kardeşim ve benim için bayrama özel olarak tasarladığı ve diktiği yeni kıyafetler... Annem her bayramda bize yeni bir şeyler dikerdi, onun da mutluluğu başkaydı.

  • 5 Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz
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    - Varlıklı bir aileden mi geliyorsunuz?

    Pek sayılmaz, orta halliydik. Babam hep yollardaydı. Annem ev hanımıydı, terzilik de yapıyordu. Bizi iyi büyütmek, okutabilmek için çok emek verdiler. 

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