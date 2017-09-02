Mabel Matiz: Renkli ve çılgın bir coğrafyada yaşıyoruz

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- Bugüne kadar içe kapanıklık mı vardı?

İçe dönük bir süreç geçirmiştim, artık dışa dönük bir insanım. Hepimizin doğduğu andan itibaren farkında olarak veya olmadan hayat içerisinde yüklendiği yükler var. Bizdeki etkileri zaman zaman parlak olmayabiliyor. İçe kapanıklık çocukluğumdan beri vardı. Hiç fırlama olmadım ama bir nebze yol aldım. İçime kapanmak beni müziklere ve kitaplara yöneltti.