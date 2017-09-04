Çağla Şıkel: Kendi cenazeme katıldım

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Sözcü'ye konuşan ünlü manken, "Özellikle oturup hayal etmedim ama bir meditasyon sırasında yaşadım. Herkes ağlıyordu… Güzeldi ve çok huzurluydu. Ölümden o zamana kadar çok korkuyordum. Bu travmayı yaşamamın sebebi eski eşimin annesinin vefatı. Kayınvalidemin ve babamın ölümü çok ani oldu." dedi.