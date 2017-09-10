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Bir dönem verdiği çırılçıplak pozlarla adından söz ettiren Gürsel, "Para kazanmak için soyundum. Çıplaklık işimizin gerektirdiği bir şey. Bilerek isteyerek, gündemde kalmak için soyundum da firikik de verdim. Ama doğru ama yanlış, Ece Gürsel markasını yarattım" dedi.