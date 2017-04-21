ŞİPŞAK
Ünlülerin çocukları
28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51 | Güncelleme: 21 Nisan 2017 Cuma, 09:33:06
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve şu sıralar vaktinin çoğunu 'Baba Sahne'ye ayıran Şevket Çoruh bir kız babası.
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1973 doğumlu olan oyuncu 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile nikah masasına oturdu.
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Çiftin 2007 yılında Gülenay ismini verdikleri bir de kızları oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.
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Gülenay şimdi 20 yaşında bir üniversite öğrencisi...
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Anne babasına rağmen kameralardan uzak duran üniversite öğrencisi Gülenay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor...
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Paul Walker'ın ve kızı Meadow
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Paul Walker'ın kızı Meadow
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Pascal Nouma ile kızı Marin
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Pascal Nouma ile kızı Marin
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Kerem Alışık ve oğlu Sadri
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Kerem Alışık ve oğlu Sadri
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Kerem Alışık ve oğlu Sadri
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Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin
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Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ve çocukları
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Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un ve kızı Ayşe
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Coşkun Sabah ve kızı Roza
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Bülent Parlak ve kızı Lisa
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Bülent Parlak ve kızı Lisa
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İpek Açar ve kızı Aslı Gönül"
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Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
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Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
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Özgü Namal ve kızı Elem Su
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat
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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt
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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt
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Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
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Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
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İbrahim Kutluay ve kızı İrem
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İbrahim Kutluay ve kızı İrem
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Pascal Nouma ve kızı Marin
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Burcu Çetinkaya'nın oğlu Mehmet Celal
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Victoria Beckham ve kızı Harper
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Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
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Petek Dinçöz ve oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
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Sabri Sarıoğlu ve oğlu Sarp
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DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
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DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
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Jean-Claude Van Damme ve kızı Bianca Bree
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Scarlett Johansson ve kızı
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Scarlett Johansson ve kızı
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İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
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İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
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Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada Tatlıses
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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Futbol yorumcusu Sinan Engin, eşi ve çocuklarıyla
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Cindy Crafword ve kendisi gibi model olan kızı Kaia Jordan Gerber
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Bahar Öztan ve oğlu Yiğit
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Hamdi Alkan kızı Zeynep Alkan
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Çelik ile oğlu Atilla Ata
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Kim Kardashian-Kanye West çiftinin bebekleri Saint
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Burak Kut'un ve kızı Aden
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Burak Kut'un ve kızı Aden
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89
89
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109
Burak Kut'un ve kızı Aden
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90
90
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109
Hande Ataizi ve oğlu Leon
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91
91
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109
Meryem Uzerli ve kızı Lara
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92
92
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109
Meryem Uzerli ve kızı Lara
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93
93
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109
Pelin Karahan ve oğlu Ali
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94
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Şafak Sezer ve kızı Irmak
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95
95
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109
Şafak Sezer ve kızı Irmak
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96
96
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Şeyda Coşkun ve oğlu Arat
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97
97
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Demet Akalın ve kızı Hira
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Şovmen Okan Bayülgen ve kızı İstanbul
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Mine Çayıroğlu ve 5 yaşındaki oğlu Derin
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Gülben Ergen ve çocukları (Ares, Atlas,Güney)
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Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül
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Oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan
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Ünlü sanatçı Sibel Can, Sulhi Aksüt’le evliliğinden olan oğlu Emir
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Yasemin Yalçın'ın kızları Eylül ve Eda
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Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener çiftinin oğulları Arif Aziz
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Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın minik kızları Wyatt
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin
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Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin
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Volkan Demirel-Zeynep Demirel çiftinin kızları Yade