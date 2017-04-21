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Ünlülerin çocukları

28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51

  • 1 Ünlülerin çocukları
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    Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve şu sıralar vaktinin çoğunu 'Baba Sahne'ye ayıran Şevket Çoruh bir kız babası.

  • 2 Ünlülerin çocukları
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    1973 doğumlu olan oyuncu 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile nikah masasına oturdu.

  • 3 Ünlülerin çocukları
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    Çiftin 2007 yılında Gülenay ismini verdikleri bir de kızları oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.

  • 4 Ünlülerin çocukları
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    Gülenay şimdi 20 yaşında bir üniversite öğrencisi...

  • 5 Ünlülerin çocukları
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    Anne babasına rağmen kameralardan uzak duran üniversite öğrencisi Gülenay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor...

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