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Şaşırtan akrabalıklar

12 Ekim 2016 Çarşamba, 13:07:42

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    Yeşilçam'ın 'kötü adam' karakterlerinin vazgeçilmez ismi olan oyuncu Hayati Hamzaoğlu 2000 yılında, 67 yaşında vefat etti.

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    200’e yakın filmde rol alan Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi gibi oyuncu.

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    O isim ise pek çok dizide rol alan Deniz Hamzaoğlu...

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