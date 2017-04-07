ŞİPŞAK
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ŞİPŞAK

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:13:45

  • 1 Ünlülerin askerlik fotoğrafları
    1 | 41

    Yılmaz Morgül

  • 2 Ünlülerin askerlik fotoğrafları
    2 | 41

    Kerem Bürsin

  • 3 Ünlülerin askerlik fotoğrafları
    3 | 41

    Kerem Bürsin

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300
YORUMLAR 17
  • Misafir 7 saat önce
    ünlü milliyetçi sedat peker abimiz nerde
  • Misafir 9 saat önce
    Kısa dönem de olsa Çukurca'da yaptık biz de askerlimizi... Vatan sağolsun.
  • Misafir 10 saat önce
    Bedelli askerlikten yararlandım, hiç de pişman değilim.
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 11:56
    95/96 da foçada denizci iken gönüllü şırnağa gittim toplasan 10 tane fotoğrafım yok, bedellilerde anlata anlata bitiremiyor.
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 07:54
    Askerlik önemli kaçmayın askerlikten !
  • Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 22:50
    Helal olsun Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Fatih Ürek bile kaçmamış Adam gibi askerliğini yapmış. Bedelli için takla atanlar bu fotolara iyi baksın :)
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 11:45
    vay be bülent ablamda askerlik yapmış :)
  • Misafir 17 Şubat 2017 Cuma 16:25
    aziz yıldırım nerede acaba
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