Ünlülerin askerlik fotoğrafları

26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:13:45 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 10:32:48
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Yılmaz Morgül
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Kerem Bürsin
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3|41
Kerem Bürsin
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Hakan Peker
5
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Mehmet Aslan
HABERİN DEVAMI
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Kenan Kalav
7
7|41
Erkan Petekkaya
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Kuşum Aydın
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Nihat Doğan
10
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Yılmaz Erdoğan
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Fatih Ürek
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Kenan İmirzalıoğlu
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1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak"Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.