Ünlülerin çocukluk halleri

Engin Altan Düzyatan
Gamze Özçelik
Yeliz Yeşilmen
2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye "İyi doğmuşum ben" notunu düştü.
Çağatay Ulusoy
Rose Bertram
Emina Sandal
Elçin Sangu
Aleyna Tilki
Petek Dinçöz Kodaloğlu
İrem Derici
Şebnem Ferah
Pınar Altuğ
Bridget Malcolm
Meryem Uzerli
Bülent Ersoy
Tarkan
Özge Borak
Gigi Hadid
Fatih Ürek
Füsun Önal
Şarkıcı Füsun Önal bu fotoğrafı 'itiraf ediyorum, ilk aşkım' notuyla paylaştı.
Kendall Jenner
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Harun Kolçak
Merve Boluğur
Ebru Şancı
Didem Soydan
Kate Hudson
Kate Hudson
Cem Yılmaz
Göksel
Elvin Levinler
Emily Ratajkowski
Fazıl Say
Pelin Öztekin
Bengü
Derya Şensoy
Miranda Kerr
Bensu Soral
Bensu Soral-Bedirhan Soral
Hande Soral-Bedirhan Soral-Bensu Soral
Yılmaz Morgül
Bülent Emrah Parlak
Didem Soydan
Hande Subaşı
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Selen Pınar Işık
Zeyno Gönenç
Ata Demirer
Sinan Akçıl
Gökhan Özoğuz
Esra Erol
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Amine Gülşe
Kadir İnanır
Serdar Ortaç
Demet Akalın
Fatma Girik
Erol Evgin
Emrah
Emel Sayın
Ece Sükan
Ediz Hun
Deniz Çakır
Ceyda Düvenci
Deniz Akkaya
Demet Akbağ
Dağhan Külegeç
Berguzar Korel
Ali Sunal
Asena
Ara Güler
Ajda Pekkan
Barış Manço
Mahsun Kırmızıgül
Oktay Kaynarca
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