ŞİPŞAK
03 NİSAN 2017
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ŞİPŞAK

Ünlülerin çocukluk halleri

27 Kasım 2016 Pazar, 16:03:10

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    Engin Altan Düzyatan

     

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YORUMLAR 5
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 12:06
    bülent ersoyu insan rüyasında görse korkudan altına kaçırır
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 20:00
    bütün derdimiz bunlardı kırk yıl görmesek aklımıza gelmezler
  • Misafir 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:06
    Cem Yılmaz küçükken de çok komikmiş. Gülmekten ölecektim neredeyse.
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