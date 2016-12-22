Ünlülerin Instagram paylaşımları

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GAMZE ÖZÇELİK

Hayatımın oğlumdan sonra en güzel hediyesini aldım bu akşam. Sudan Darfur'da her türlü yoklukla, iç savaşla yaşamını sürdüren yetim yavrularımızın adımı haykırarak, ellerini açarak gökyüzüne amin sesleri yükselttikleri videolar ve fotograflar gönderildi bugun. Duygularımı anlatmam gerçekten imkansız. Bu yavruların tefekkürü, sabrı, yoklukla imtihanı burda anlatılacak gibi değil. Tanık olmadan kimse anlayamaz. İnanıyorum ki Rabbim onları cennetinin en güzel köşesiyle mükafatlandırıcaktır.. Teşekkürüm nasip edene ve vesile olana sonsuz... Umarım şimdi onlar için elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıcaz.. Hep beraber yürüyelim, hep beraber başaralım İnşAllah