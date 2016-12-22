Ünlülerin Instagram paylaşımları

22 Aralık 2016 Perşembe, 13:50:48 | Güncelleme: 14:33:34
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BUĞRA GÜLSOY
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ASLI KIZMAZ
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DİDEM UZEL
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GAMZE ÖZÇELİK Hayatımın oğlumdan sonra en güzel hediyesini aldım bu akşam. Sudan Darfur'da her türlü yoklukla, iç savaşla yaşamını sürdüren yetim yavrularımızın adımı haykırarak, ellerini açarak gökyüzüne amin sesleri yükselttikleri videolar ve fotograflar gönderildi bugun. Duygularımı anlatmam gerçekten imkansız. Bu yavruların tefekkürü, sabrı, yoklukla imtihanı burda anlatılacak gibi değil. Tanık olmadan kimse anlayamaz. İnanıyorum ki Rabbim onları cennetinin en güzel köşesiyle mükafatlandırıcaktır.. Teşekkürüm nasip edene ve vesile olana sonsuz... Umarım şimdi onlar için elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıcaz.. Hep beraber yürüyelim, hep beraber başaralım İnşAllah
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PINAR ALTUĞ Hasta yatagindaki anneye en iyi gelecek sey
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ELVİN LEVİNLER
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SELDA ALKOR
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YAĞMUR ÜNAL
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İLKER İNANOĞLU Birinci raundda gözü patlattık BLACK EYED PEAS
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EBRU DESTAN "Miniminicik Ali'm bugün 1. yaşına giriyor. 12:55'te kucağımdaydı. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın"
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ECE ERKEN
Geçen Yaz bize gelmisti(evden kaçıp) Şimdi de Eymen iade-i ziyarete gitti. aşk mısınız siz nesiniz yaa