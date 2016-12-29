ŞİPŞAK HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Ünlülerin Instagram paylaşımları

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:29:59

  • 1
    1 | 19

    PETEK ERTÜRE

    Çok aşiğim çok varmı ötesi... Evlat, mis, aşk

  • 2
    2 | 19

    BURCU ESMERSOY

  • 3
    3 | 19

    CEYDA DÜVENCİ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 12 saat önce
    Allah bana bağışlasın
  • Misafir 12 saat önce
    en iyi gizem
  • Misafir 28 Aralık 2016 Çarşamba 16:19
    Salladı :))))
Kalan karakter : 300