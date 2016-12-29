Ünlülerin Instagram paylaşımları

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:29:59 | Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 16:43:05
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PETEK ERTÜRE
Çok aşiğim çok varmı ötesi... Evlat, mis, aşk
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BURCU ESMERSOY
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CEYDA DÜVENCİ
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DERYA AÇIKGÖZ
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EDİS GÖRGÜLÜ
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IŞIN KARACA
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SERENAY AKTAŞ
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ÖZLEM YILDIZ
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SILA
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SİNEM KOBAL
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi olan Pug cinsi köpeği takipçileri ile paylaştı.
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CANSU DERE
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AÇALYA SAMYELİ DANAOĞLU
Allah herkese sevdigi kisiyle evlenmeyi nasip etsin
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Kadir Doğulu ile dünya evine giren oyuncu Neslihan Atagül, merdiven trabzanına oturarak verdiği bu pozu Instagram hesabından paylaştı. Atagül’ü takipçileri “O nasıl poz, aman düşme” diye uyardı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı 215 bin beğeni aldı.
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TOLGA SARITAŞ
Can kardeş
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MEHMET ALİ ERBİL
Dünyanın en mutlu anı
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PETEK DİNÇÖZ KODALOĞLU
Yeni yıl hepimize sağlık huzur başarı getirsin sevdiklerimizle nice yıllara en büyük hediyem kucağımda Rabbim anne olmak isteyenlerin dualarını kabul etsin