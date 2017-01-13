Ünlülerin Instagram paylaşımları

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DENİZ AKKAYA



Sevgili sosyal medya dostları ve benim özellikle spor paylaşımlarımi bekleyen canlarrrrr;

Bir süredir paylasım yapamıyorum çünkü kar nedeniyle çöken otoparkımin üzerindeki karları küremeye kendim çalışıp(nedense böyle bir ozguven geldi bendenize!) güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanmasi neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm...dikisler atildi,bir guzel tetanoz asisi oldum ama simdi iyiyim yarın spora gidiyorum