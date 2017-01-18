Ünlülerin sosyal medya paylaşımları

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YASMİN ERBİL

Her zaman her kararımın arkasında benimle durdunuz. Aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki ikinizden de çok sey taşıyorum içimde. İyi ki en iyi anne babaya sahibim ve iyi ki sizin sayenizde hep güçlü olmayı öğrenmişim