ŞİPŞAK
18 OCAK 2017
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ŞİPŞAK

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20:28

  • 1
    1 | 28

    ELVİN LEVİNLER

  • 2
    2 | 28

    DENİZ ÇAKIR
    Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi.. haydi söyle rüyalarda gördüğümü.. haydi söyle uykusuz gecelerimi..haydi söyle...

  • 3
    3 | 28

    BİRCE AKALAY
    Buz mavisi

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