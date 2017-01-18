Ünlülerin sosyal medya paylaşımları

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20:28 | Güncelleme: 12:44:07
1
1|28
ELVİN LEVİNLER
2
2|28
DENİZ ÇAKIR Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi.. haydi söyle rüyalarda gördüğümü.. haydi söyle uykusuz gecelerimi..haydi söyle...
3
3|28
BİRCE AKALAY Buz mavisi
HABERİN DEVAMI
4
4|28
YASMİN ERBİL Her zaman her kararımın arkasında benimle durdunuz. Aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki ikinizden de çok sey taşıyorum içimde. İyi ki en iyi anne babaya sahibim ve iyi ki sizin sayenizde hep güçlü olmayı öğrenmişim
5
5|28
ŞAHAN GÖKBAKAR Güle gÜle kullanin çocuklar. Polis ablanız'a da teşekkürler elleriyle giydirmiş hediyelerinizi. Yüzünüzdeki gülücüğe kurban olurum cocuklar... Van Polisine ve Emniyet Muduru dostum Suat Ekici'ye gönül dolusu sevgiler...
6
6|28
KAAN YILDIRIM
HABERİN DEVAMI
7
7|28
GONCA VUSLATERİ
8
8|28
EDA TAŞPINAR
9
9|28
ASENA TUĞAL
HABERİN DEVAMI
10
10|28
Cem Yılmaz üzerinde Atatürk'ün bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo halinin önünde poz verdi. Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına 'Ben buradayım' notunu düştü. Ünlü komedyenin bu paylaşımı 4000 bin retweet, 24 bin beğeni topladı.
11
11|28
YOLANTHE CABAU
12
12|28
HANDE YENER
HABERİN DEVAMI
13
13|28
EBRU ŞANCI Canımmm destekçim
14
14|28
BERNA LAÇİN Sömestr göründüüüüüüü
15
15|28
YOLANTHE CABAU
HABERİN DEVAMI
16
16|28
JENNİFER LOPEZ
17
17|28
DEMET AKALIN Çekime devam
18
18|28
ŞEBNEM BOZOKLU Cart diye kapıyı çalıp gelenler
HABERİN DEVAMI
19
19|28
IRİNA SHAYK
20
20|28
EBRU AKEL HazIrlik , ezber yaz Çiz not al
21
21|28
RITA ORA Rita Ora, İnstagram hesabında 11 milyon takipçiye ulaştı. 26 yaşındaki şarkıcı, öpücük ve yatağın üzerinde bağdaş kurduğu pozla hayranlarına teşekkür etti. Ünlü isim, paylaştığı fotoğrafa, "ROMA 17.1.17. Bu, 11 milyon olan sizler için. Çok teşekkürler. Bu sene sizler için çok sürprizlerim olacak" notunu yazdı.
HABERİN DEVAMI
22
22|28
BÜLENT ŞAKRAK
23
23|28
BAŞAK DİZER
24
24|28
CANER ERKİN
HABERİN DEVAMI
25
25|28
KİM KARDASHİAN
26
26|28
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
27
27|28
OKTAY KAYNARCA Yeni buldum fotoğrafı..1991 İstanbul..