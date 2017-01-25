Ünlülerin Instagram paylaşımları

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Gonca Vuslateri, 2001'de hayatını kaybeden akrabası Gaffar Okkan'ı 16. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Okkan'ın mezarı başında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Gonca Vuslateri altına şu notu düştü: "Bu yıl gelemedim... Atike babaanneme de uğrayamadım... Vaziyet nedir bilmiyorum...Korkuyorum da... Bir kuyuyu dolduruyorum terimle... Tir tir titriyorum... 'İyi olsun her şey' diyorum hepimiz için... İnsanlık için ... İnsanlık demişken; o güçlü sesinle "Diyarbakır halkına dokunanı yakarım!" desen de... Memleket biraz erdem görse yine! İyi ki geldin bu dünyaya... Daha küçükken 'şu mesleği yapacağım' değil 'kahraman olacağım' dermişsin... Kahramansın sen! Sana, ailene, Diyarbakır halkına, Hendek'de adını verdiğimiz her sokağa! Duayla ömür boyunca mezarında kuşlara su vermek nasip etsin Allah..."