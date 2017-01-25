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ŞİPŞAK

Ünlülerin Instagram paylaşımları

20 Ocak 2017 Cuma, 14:38:29

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    1 | 33

    ECE ERKEN

    Yandan ayırdık

     

  • 2
    2 | 33

    ÖZLEM YILDIZ 

  • 3
    3 | 33

    BURCU KARA

    En sevmedigim havalar bunlar.İcimi acan yaz fotografları kurtarici oluyor boyle gunlerde.Sevdigim yerler,sevdigim insanlar,mutlaka bir su birikintisi ve huzur..

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