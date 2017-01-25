Ünlülerin Instagram paylaşımları

20 Ocak 2017 Cuma, 14:38:29 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:06:02
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ECE ERKEN
Yandan ayırdık
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ÖZLEM YILDIZ
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BURCU KARA
En sevmedigim havalar bunlar.İcimi acan yaz fotografları kurtarici oluyor boyle gunlerde.Sevdigim yerler,sevdigim insanlar,mutlaka bir su birikintisi ve huzur..
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NESLİŞAH ALKOÇLAR
Bu hava ya boyle bir #tbt i uygun gordum. 2 ay once bu zamanlar ...
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DİDEM SOYDAN
Hava
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ARZUM ONAN
Bugün tam 23 yıl oldu!..babamı kaybettiğim yaştan daha uzun bi zaman!. Özlemden daha acı olan ise, sevgimi hissettiğim duygudan çok daha fazlasını büyüdükçe anlamam.. ve ne kadar ihtiyaç duyduğumu..
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BENSU SORAL
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JENNİFER LOPEZ
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EMİNA SANDAL
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ŞEBNEM BOZOKLU
Canım babam! En iyi arkadaşım.. Beni en çok güldüren.. Her şeye başka tarafından bakmayı öğreten...iyi ki doğdun... Bu gece 70 yaşına girdin ve ben iyi ki senin kızınım iyi ki (annem diyo ki geçen yıl da 70 yazmıştın :)) bu sefer kesin bilgi
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
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ESRA EROL
Aşk dediğin aile
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GÜLBEN ERGEN
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BERK OKTAY
Ana gibi yar olmaz
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Gonca Vuslateri, 2001'de hayatını kaybeden akrabası Gaffar Okkan'ı 16. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Okkan'ın mezarı başında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Gonca Vuslateri altına şu notu düştü: "Bu yıl gelemedim... Atike babaanneme de uğrayamadım... Vaziyet nedir bilmiyorum...Korkuyorum da... Bir kuyuyu dolduruyorum terimle... Tir tir titriyorum... 'İyi olsun her şey' diyorum hepimiz için... İnsanlık için ... İnsanlık demişken; o güçlü sesinle "Diyarbakır halkına dokunanı yakarım!" desen de... Memleket biraz erdem görse yine! İyi ki geldin bu dünyaya... Daha küçükken 'şu mesleği yapacağım' değil 'kahraman olacağım' dermişsin... Kahramansın sen! Sana, ailene, Diyarbakır halkına, Hendek'de adını verdiğimiz her sokağa! Duayla ömür boyunca mezarında kuşlara su vermek nasip etsin Allah..."
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YASMİN ERBİL
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ENGİN HEPİLERİ
O güzel, huzur veren gülüşün bi ömür sürsün. Heyecanım, çoşkum, sevincim, aşkım, herşeyim. Varsan varım. İyi ki doğdun. Seni seviyorum.
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HANDE SORAL
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MUSTAFA CECELİ
Fatih bizi kahvaltıya götür
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EMİNA SANDAL
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SERTAB ERENER
Hoşgeldin güneş
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CHLOE LOUGHNAN
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YASEMİN ÖZİLHAN
Evet bugün 32 yasima bastım. Yanımda olan, iyi dileklerini ileten herkese çok ama çok teşekkür ederim iyi ki varsınız
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ECE ERKEN
İyi geceler
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ÇAĞLA ŞIKEL
Bundan daha güzel bir mutluluk bilen? Tüm yavruları ve oğlanlarımı gönülden tebrik ederim. Başarılarınız daim olsun... Oğluma not: Yanında olabildiğim için çok mutluyum hemde çok... Arada kitap kurdu madalyamızıda aldık bizden mutlusu yok
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CANSU DERE
Karne günü
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ELİZ SAKUÇOĞLU
Bir Kickbox antrenmanı daha sona erer , acaba hangi biri daha çok çekti, dizlerim kum torbasından mı yoksa kum torbası dizlerimden mi. Neyse konumuz da o değil aslında sizinle yine çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istedim : "Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını başlatıyorum. Ey kendim! Bana hazırlan kendime geliyorum!" Kendinizden vazgeçmeyin ve değerinizin farkına varın...