Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'i çıldırtan mesaj

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Ve hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım bu kadar düzgün yaşayan bana da dil uzatıyorsanız Allah'ınızdan bulun!! Bir düşünün bakalım benim yerimde yaşam stansartlarımda şöhretli birinin çocuğu olup böyle yaşayan kaç kişiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah" ifadelerini kullandı.