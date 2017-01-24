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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'i çıldırtan mesaj

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:30:52

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    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabına gönderilen bir yorumu takipçileriyle paylaştı ve yanıt verdi.

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    Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, instagram'da kendisine gelen hakaret ve beddua içerikli bir yorumu paylaşırken, söz konusu kişiye uzun bir yanıt vermesi dikkati çekti.

     

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    "HAK YEMEYİN GÜNAH"

    Sözlerinde saldırgan bir üslup kullanmamayı tercih eden Erbil, "Bana gelen yoruma bakın daha doğrusu hakaret ve beddua! Sen kimsin ki bana iftira atıp bir de beddua ediyorsun? 

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