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Sinem Kobal: 'Burası yeri ve zamanı değil'

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:39:29

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    Sinem Kobal, Bengü ve Zeynep Koçak, ortak bir çocukluk arkadaşlarının doğum günü partisinde bir araya geldi.

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    Akatlar’daki bir mekânda, sazlı sözlü kutlama yapan grup, gece boyu dans ederek kurtlarını döktü.

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    Üçlü, mekândan VIP minibüsle ayrıldı. Çok eğlendiklerini belirten ünlü güzellerden Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun Cihangir’de bulunan iki dairesinin kira gelirlerini şehit ailelerine bağışlamasıyla ilgili soruları, “Burası yeri ve zamanı değil” diyerek geçiştirdi.

    HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ

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