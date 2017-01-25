Sinem Kobal: 'Burası yeri ve zamanı değil'

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Üçlü, mekândan VIP minibüsle ayrıldı. Çok eğlendiklerini belirten ünlü güzellerden Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun Cihangir’de bulunan iki dairesinin kira gelirlerini şehit ailelerine bağışlamasıyla ilgili soruları, “Burası yeri ve zamanı değil” diyerek geçiştirdi.



HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ