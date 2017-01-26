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Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki’den yeni beste!

16 yaşında olan şarkıcı Aleyna Tilki, hakkında yapılan tüm yorumlara ve haberlere paylaştığı videoyla tepki gösterdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:37:51 Güncelleme: 15:40:15

Aleyna Tilki, genç yaşta şöhret kapılarını aralamayı başarmış bir isim olarak dikkat çekti. Hakkında çok sayıda haber yapılmaya başlanmıştı ki Aleyna Tilki’nin 18 yaşından küçük olduğu gerçeği ortaya çıktı ve bakanlık harekete geçti.

Şimdilerde içkili yerlerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, kendisini derslerine vermiş durumda. Hatta bu konuda heyecanını o kadar üst basamaklara taşıdı ki 100 aldığı Fizik dersinin sınav kağıdını da paylaştı. Bu paylaşım yüzünden disiplin cezası alan ve tüm sınavlara yeniden giren Aleyna Tilki, hakkında yapılan haberlerden ve eleştirilerden usanmış olacak ki sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bu eleştirilere kardeşi Ayça ile yanıt verdi.

İşte Aleyna Tilki’nin, “Haha birgün yine saçmalarken. Aaa Aleyna saçını neden griye boyattın? Aa neden hep tayt giyiyorsun? Aa neden hiç makyaj yapmıyorsun? Aa Aleyna geçiyor, hepsine cevabımız… SANA NE?” notuyla paylaştığı o video:

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