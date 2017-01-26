Ünlülerin Instagram paylaşımları

TÜMER METİN
Çok benziyorduk birbirimize
Çok geçmedi aynı olduk
Az zamanda inanmak mucize
Aşktan sarhoş olduk
Aynı benim gibi gülmeye başladın
Bana gündelik lafların bulaştı
Dikişi çoktan atmış kalplerimize
Yeni bir ümit kapısı açıldı
Bu zamana kadar neredeydin
Çok vakit kaybetmişim
İyi ki geldin yar gözümaydın
Ya hiç gelmeseydin
Ya hiç gelmeseydin
Çoğunca rekabet aşk sandığımız
Hakikisi nadiren
Şansım döndü hayret edersin
Vazgeçmiştim beklemekten
Aynı benim gibi gülmeye başladın
Bana gündelik lafların bulaştı
Dikişi çoktan atmış kalplerimize
Yeni bir ümit kapısı açıldı
Bu zamana kadar neredeydin
Çok vakit kaybetmişim
İyi ki geldin yar gözümaydın
Ya hiç gelmeseydin
Ya hiç gelmeseydin