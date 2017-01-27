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Melisa Aslı Pamuk
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Melisa Aslı Pamuk: ‘Fahriye’yi hiç izlemedim’

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün alışveriş yapmak için geldiği bir AVM'de görüntülendi

27 Ocak 2017 Cuma, 10:43:05 Güncelleme: 10:49:22

Burak Özçivit ile aynı dizide rol alan Pamuk, rol arkadaşının nişanlısı Fahriye Evcen’le alakalı sorulara ilginç cevaplar verdi. Evcen’in, sevgilisi Burak Özçivit’i sete ziyarete geldiğini hiç görmediğini söyleyen Pamuk, Evcen’in oyunculuğu hakkında ise “Fahriye’nin oyunculuğunu hiç izlemedim, o nedenle yorum yapamayacağım. İyidir herhalde işleri yürüdüğüne göre... Çoğu Türk oyuncuyu izlemedim. Zaten ben yabancı ülkeden geldiğim için neredeyse hiçbir yerli yapımı izlemiyorum. Oscar sorsanız yorum yapabilirim. Zaten artık mankenliği bıraktım, bundan sonra podyuma çıkmayacağım, işim oyunculuk” dedi.

Serkan ÖZTÜRK / HT MAGAZİN

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