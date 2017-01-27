Uğurkan Erez: ‘Çağla podyumun tozunu attıracak’

Hanif’in imzasını taşıyan 30 parça kıyafetin sergileneceği defileden elde edilecek gelir ise Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak. 4 Şubat Cumartesi düzenlenecek defilenin koreografisini Uğurkan Erez üstlenirken, ünlü manken Çağla Şıkel de baş manken olarak podyuma çıkacak. Defile öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Erez, “Çağla podyumun tozunu attıracak. Bu geceden yaklaşık 100 bin dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz” dedi. Hanzade Özbaş, “Defilenin geliriyle çocuklara sıhhat olmak istiyoruz. Ayrıca Kıbrıs’ta kültür ve sanatı canlandıracağız” şeklinde konuşurken Dilek Hanif, “Podyumda 1910’lu yılların rüzgârı esecek. Bu sene pembe ve gül kurusu renkleri moda. İzleyicileri büyüleyeceğiz” dedi.

Arif HÜR / HT MAGAZİN