Özgürcan Çevik: Süründüreceğiz sizi!

Arnavutköy'de bulunan bir balıkçı çıkışı objektiflere yakalanan Özgürcan Çevik, apar topar bindiği taksiyle Tarabya'daki evine gitti.



Ayakta güçlükle duran Çevik ve sevgilisinin panik halleri dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun sevgilisi montu ve eşarbıyla yüzünü kamufle ederken, gazetecilere "Bizim de özel hayatımız var. Bizi çekemezsiniz. Kırk yılda bir dışarı çıkıyoruz. Sizi dava edeceğiz. Süründüreceğiz sizleri" dedi.



Özgürcan Çevik, sevgilisinin panik hallerini duymazdan geldi. (Cadde)

Çevik, 'Şefkat Yerimdar' adlı film serisiyle ünlenmişti.