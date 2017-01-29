ŞİPŞAK
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Berksan
ŞİPŞAK

Berksan: ‘İstihdam yaratmaya devam edeceğiz’

Şarkıcı Berksan, İstanbul ve Bodrum’dan sonra Uludağ’da ‘Çilek Uludağ By Berksan’ adlı mekânının başarısını ortakları İbrahim Çakmak ve Gökhan Saltık ile birlikte karların arasında kutladı

29 Ocak 2017 Pazar, 11:28:19 Güncelleme: 11:31:02

İzmir, Eskişehir ve Ankara’da da mekân açmaları için teklif aldıklarını söyleyen Berksan, öncelikli hedeflerinin Bodrum’da ikinci bir mekân olduğunu söyledi. Yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Berksan, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz fakat ne olursa olsun biz Çilek ailesi olarak istihdam yaratmaya devam edeceğiz. En büyük şirketler bile küçülmeye giderken, bizim önceliğimiz çalışan sayımızı artırıp yeni mekânlar açmak. Anadolu’da da bu markayı yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HT MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hayvan hakları için buluştular
ŞİPŞAK

Hayvan hakları için buluştular

Merve Boluğur hamile mi?
ŞİPŞAK

Merve hamile mi? Kafaları karıştıran açıklama...
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncunun uyku pozu Instagram'ı salladı
Özge Ulusoy: Ailem izin vermez
ŞİPŞAK

"Ailem izin vermez"
Hande Yener'den Ümit Cem Şenol'a yasak!
ŞİPŞAK

Hande Yener'den Ümit Cem Şenol'a yasak!
Özgürcan Çevik: Süründüreceğiz sizi!
ŞİPŞAK

"Süründüreceğiz sizi!"
Derya Şensoy: ‘İddialar var, belge yok’
ŞİPŞAK

Ve Derya konuştu
Nadide Sultan: ‘Alışveriş benim için bir tutku’
ŞİPŞAK

‘Alışveriş benim için bir tutku’