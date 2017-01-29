Berksan: ‘İstihdam yaratmaya devam edeceğiz’

İzmir, Eskişehir ve Ankara’da da mekân açmaları için teklif aldıklarını söyleyen Berksan, öncelikli hedeflerinin Bodrum’da ikinci bir mekân olduğunu söyledi. Yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Berksan, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz fakat ne olursa olsun biz Çilek ailesi olarak istihdam yaratmaya devam edeceğiz. En büyük şirketler bile küçülmeye giderken, bizim önceliğimiz çalışan sayımızı artırıp yeni mekânlar açmak. Anadolu’da da bu markayı yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HT MAGAZİN