ŞİPŞAK
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Aslıhan Doğan
ŞİPŞAK

Aslıhan Doğan: ‘Arda’yı dövdürdüğüme pişmanım!’

Arda Turan’la 1.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslıhan Doğan, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda ortaya çıktı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:41:01 Güncelleme: 09:48:13

Ayrılığın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken sosyetik güzel, bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. İlişkisi sırasında milli yıldızın doğum tarihini koluna dövdüren ve ayrıldıktan sonra dövmeyi sildiren Doğan, “Acele edip dövmeyi yaptırdığım için pişmanım” diyerek günah çıkardı.

Sol kolunda kendisi, annesi, babası ve kardeşinin doğum tarihleri bulunan Doğan, sağ koluna da Turan’ın doğum tarihini dövdürmüştü.

Arif HÜR / HT MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

Yatak pozu olay oldu!

Berksan: ‘İstihdam yaratmaya devam edeceğiz’
ŞİPŞAK

‘İstihdam yaratmaya devam edeceğiz’
Hayvan hakları için buluştular
ŞİPŞAK

Hayvan hakları için buluştular

Merve Boluğur hamile mi?
ŞİPŞAK

Merve hamile mi? Kafaları karıştıran açıklama...
Özge Ulusoy: Ailem izin vermez
ŞİPŞAK

"Ailem izin vermez"
Hande Yener'den Ümit Cem Şenol'a yasak!
ŞİPŞAK

Hande Yener'den Ümit Cem Şenol'a yasak!
Özgürcan Çevik: Süründüreceğiz sizi!
ŞİPŞAK

"Süründüreceğiz sizi!"