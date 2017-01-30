Murat Cemcir'in memleketinde nostalji turuna çıktılar

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikiliden Cemcir, “Bu filmle 4 ülke, 28 şehir gezdik, yaklaşık 23 bin kilometre yol yaptık. En büyük kalabalıkla Tokat’ta karşılaştık. Bu filmi doğduğum topraklarda, ailem ve sevdiklerimle birlikte izlemek cennet gibi” diye konuştu. Ahmet Kural ise “Maşallah çok ilgi var, o yüzden insan bazen kendini pop star gibi hissediyor” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İkili, film gösteriminin ertesi günü Murat Cemcir’in ilkokul döneminde yaşadığı eve giderek nostalji yaşadı. 80’li yıllarda yaşadığı mahallede dolaşırken, ikokuldan sıra arkadaşının çocuklarının yanına gelip kendisiyle fotoğraf çektirmesi Cemcir’i duygulandırdı. Cemcir ve Kural, Viyana ve Trabzon’un ardından, Tokat’ta da uçaklarının kalkmaması üzerine, İstanbul’a karayoluyla döndü.

Murat Cemcir, 80’li yıllarda yaşadığı mahallede dolaşıp ilkokul yıllarını geçirdiği evin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

HT MAGAZİN