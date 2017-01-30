İrem Derici: 'Allah belamı versin idolümü buldum'

İrem Derici, İnstagram hesabından Ankara metrosunda yaşanan bir olayı paylaşırken, kendisine has bir açıklamada bulundu.



Ankara metrosunda zincire bağladığı ananası dolaştıran bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. İşin gerçeği ise daha sonra ortaya çıktı. Elif Usta isimli yurttaş, 'performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini' açıkladı.



Ünlü popçu, Elif Usta’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kendi hesabına taşıdı ve "Allah belamı versin idolümü buldum" notunu düştü.

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