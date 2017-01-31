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Ünlülerin avukatı Çağdaş Çelik, Tuğçe Karaöz’le hayatını birleştirdi

31 Ocak 2017 Salı, 10:06:35

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    Ünlülerin avukatı olarak tanınan Çağdaş Çelik’in Tuğçe Karaöz’le hayatını birleştirdiği düğüne Erkan Petekkaya damga vurdu. 

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    Merve Özbey ve Ferman Toprak’la birlikte çiftin nikâh şahitliğini üstlenen ünlü oyuncu, damatla karşılıklı harmandalı oynadı. 

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    Dans performansıyla büyük alkış alan Petekkaya, daha sonra sahneye çıkıp darbuka şov yaptı ve çift için ‘Divane Âşık’ türküsünü söyledi.

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