ŞİPŞAK
Ünlülerin avukatı Çağdaş Çelik, Tuğçe Karaöz’le hayatını birleştirdi
31 Ocak 2017 Salı, 10:06:35 | Güncelleme: 10:22:20
-
1
1
|
8
Ünlülerin avukatı olarak tanınan Çağdaş Çelik’in Tuğçe Karaöz’le hayatını birleştirdiği düğüne Erkan Petekkaya damga vurdu.
-
2
2
|
8
Merve Özbey ve Ferman Toprak’la birlikte çiftin nikâh şahitliğini üstlenen ünlü oyuncu, damatla karşılıklı harmandalı oynadı.
-
3
3
|
8
Dans performansıyla büyük alkış alan Petekkaya, daha sonra sahneye çıkıp darbuka şov yaptı ve çift için ‘Divane Âşık’ türküsünü söyledi.
-
4
4
|
8
Davetliler, Erkan Petekkaya’nın damat Çağdaş Çelik’le karşılıklı oynadığı harmandalı şovunu telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
-
5
5
|
8
Gece boyu yerinde oturmayan Petekkaya, Merve Özbey ve Ferman Toprak’la birlikte şarkı da söyledi.
Serkan ÖZTÜRK / HT MAGAZİN
-
6
-
7
-
8