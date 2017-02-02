ŞİPŞAK
02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Caner Erkin sert konuştu: Her şeyi geri aldığım gibi...

02 Şubat 2017 Perşembe, 05:47:28

  • 1
    1 | 14

    Caner Erkin’in 451 bin TL çıkışı! Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı ünlü futbolcu, Çınar’ın masraflarını karşıladığını, o parayı ödemeyeceğini açıkladı.

  • 2
    2 | 14

    ‘ASENA’DAN HER ŞEYİ GERİ ALDIM’

    Caner Erkin’in, eski eşi Asena Atalay’a öfkesi dinmiyor! Ünlü futbolcu, önceki gün Bebek’te banka çıkışı görüntülendi.

  • 3
    3 | 14

    Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300