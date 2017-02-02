Caner Erkin sert konuştu: Her şeyi geri aldığım gibi...
02 Şubat 2017 Perşembe, 05:47:28 | Güncelleme: 09:18:53
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Caner Erkin’in 451 bin TL çıkışı! Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı ünlü futbolcu, Çınar’ın masraflarını karşıladığını, o parayı ödemeyeceğini açıkladı.
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‘ASENA’DAN HER ŞEYİ GERİ ALDIM’
Caner Erkin’in, eski eşi Asena Atalay’a öfkesi dinmiyor! Ünlü futbolcu, önceki gün Bebek’te banka çıkışı görüntülendi.
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Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi.
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‘451 BİN TL’Yİ ÖDEMEYECEĞİM’
Eski eşinin, oğlunun masrafları için kendisinden talep ettiği 451 bin TL’nin çok yüksek olduğunu belirten milli futbolcu, parayı ödemeyeceğini açıkladı.
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Konuyla ilgili olarak avukatının gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Erkin, “Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum” deyip sinirli bir şekilde evinin yolunu tuttu.